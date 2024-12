Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre 2024), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 décembre

1h30 : Raptors – Knicks

Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 décembre

1h : Bucks – Magic (NBA Cup)

3h30 : Thunder – Mavs (NBA Cup)

Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 décembre

1h : Knicks – Hawks (NBA Cup)

3h30 : Rockets – Warriors (NBA Cup)

Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 décembre

1h30 : Celtics – Pistons

Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 décembre

2h : Wolves – Lakers

4h : Blazers – Spurs

Dans la soirée/nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre

22h30 : demi-finale NBA Cup (affiche à définir)

2h30 : demi-finale NBA Cup (affiche à définir)

Dans la soirée du dimanche 15 décembre (et la nuit qui suit)

23h : Pacers – Pelicans

2h : Suns – Blazers

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé durant les sept prochains jours sur la chaîne ! Pendant ce temps-là ? Nous on va acheter un peu de café…

__________

Source texte : beIN Sports

📺🏀 Le programme #NBA et #NCAA de la semaine sur @beinsports_FR ! 🔥🔥🔥#NBAextra pic.twitter.com/JAdJhri1Bn

— NBAextra (@NBAextra) December 9, 2024