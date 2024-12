Cade Cunningham (Pistons) : “Je pense être un All-Star”

Rayonnant face aux Knicks ce week-end, Cade Cunningham confirme son début de saison très séduisant à la tête des Pistons. Suffisant pour décrocher une place au match des étoiles dans quelques semaines ? En tout cas, le meneur star de Detroit se considère aujourd’hui comme un All-Star.

Question du jour : quel joueur accompagne Nikola Jokic et LeBron James sur le podium de la NBA au nombre de triple-doubles cette saison ?

Luka Doncic ? Non. Giannis Antetokounmpo ? Non plus. Domantas Sabonis ? Toujours pas. Il s’agit de Cade Cunningham, qui a lâché son cinquième triple-double samedi à New York (29 points, 10 rebonds, 15 passes !) dans ce qui représente sans doute son meilleur match de la saison.

Cade Cunningham joins Pistons history with a HUGE triple-double!

Avant le début de la campagne 2024-25, on se demandait si Cunningham pouvait aller chercher une première sélection au All-Star Weekend en février prochain. Après un mois et demi de compétition, le meneur star des Pistons n’a pas peur de le dire : il est un All-Star.

“Je pense que je le suis. Chaque fois que je suis sur le terrain, j’ai l’impression d’être le meilleur joueur. J’essaie de faire tout ce qu’il faut pour aider mon équipe à gagner, et mes coéquipiers m’ont bien aidé cette année. J’essaie simplement d’aider mon équipe à gagner et nous verrons ce qui se passera.”

L’avenir nous dira si Cade est sélectionné parmi les 24 meilleurs joueurs NBA dans quelques semaines. Mais à l’heure de ces lignes, il faut bien avouer que le garçon a des arguments solides.

Dans sa quatrième année NBA, le premier choix de la Draft 2021 réalise sa meilleure saison statistique avec 23,9 points, 7,3 rebonds et 9,4 passes de moyenne, le tout à 45,5% au tir dont 39,3% à 3-points. Même s’il perd beaucoup de ballons (4,7 turnovers par match), la production de Cade est clairement celle d’un joueur calibre All-Star. En plus de ça, Cunningham continue de conforter son rôle de leader des Pistons, qui sont enfin devenus respectables cette saison (bilan de 10 victoires – 15 défaites).

Progression statistique et dans le jeu, leadership, meilleure équipe autour de lui, voici spécifiquement les trois aspects qu’on avait soulignés il y a quelques semaines au moment d’analyser le potentiel dossier All-Star de Cade Cunningham. Pas de doute, la star des Pistons coche de plus en plus de cases en vue d’une première sélection.

S’il parvient à rester sur une telle dynamique, tout en évitant l’infirmerie, Cunningham a de bonnes chances de s’envoler vers San Francisco en février.

