Jimmy Butler et les Suns, un intérêt mutuel ?

Annoncé dans les rumeurs de départ, Jimmy Butler est pour le moment toujours un joueur du Miami Heat. Si jamais l’ailier venait à être transféré, il pourrait prendre la direction de Phoenix, où les Suns semblent intéressés par son profil.

Il y a quelques jours, Shams Charania balançait une nouvelle bombe sur ses médias. Selon le pape du scoop d’ESPN, les jours de Jimmy Butler à Miami étaient comptés, la franchise étant ouverte à un échange de sa star avant la trade deadline de février. Dans ce rapport, on apprenait notamment que Butler se voyait bien rejoindre les Rockets, les Mavs voire les Warriors si on lui demandait son avis (le Heat n’en a pas l’obligation).

Depuis, les pistes Dallas et Houston se sont refroidies, puisque les uns comme les autres n’ont pas envie de bouleverser leur effectif pour faire venir celui qui a fêté ses 35 ans en septembre. Reste donc la piste Golden State mais aussi une nouvelle, qui mène à Phoenix.

Ce mardi, Shams Charania en a dit un peu plus concernant le dossier Butler pour l’émission NBA Today et il semble que les Suns et les Warriors soient en haut de la liste de Butler, si jamais celui-ci devait partir de Miami.

The latest reporting surrounding Jimmy Butler and the Miami Heat on NBA Today: pic.twitter.com/w8TpCuQ7jd

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 17, 2024

Selon l’insider, il y a un “intérêt mutuel” entre Phoenix et Butler. Jimmy Butler pourrait aider Phoenix à passer un nouveau cap, tandis que l’ailier trouverait là une équipe ambitieuse et désireuse de jouer le titre à court terme.

Mais pour le faire venir, il faudrait que les Suns intègrent Bradley Beal dans le deal, car c’est le seul contrat du roster qui puisse matcher les salaires (Booker et Durant sont évidemment intouchables). Bon courage pour cela, car Beal touche 50 millions de dollars cette saison, avec une autre année garantie à 53 millions et une player option la saison d’après à 57 millions ! Sans compter que ce dernier possède une clause de non-transfert. Il devra donner son aval pour être envoyé ailleurs. De toute façon, vu les performances du joueur ces derniers mois, on doute que Pat Riley soit très chaud à l’idée de flinguer son cap avec un tel contrat. Reste l’option de trouver une équipe “partenaire” mais est-ce quelqu’un est vraiment intéressé par Beal en 2024 ?

Du côté des Warriors, Charania indique que la piste Butler n’est pas morte mais que Golden State est plus dans une phase d’observation. Ils viennent de recruter Dennis Schröder en provenance de Brooklyn et même s’ils sont toujours en quête d’un grand nom pour aider Stephen Curry, ils ne vont pas se presser.

