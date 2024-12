On l’oublierait presque mais le All-Star Game 2025 aura lieu dans moins de deux mois désormais. Ce jeudi, débutent les votes pour le choix des joueurs qui disputeront le match des étoiles à San Francisco. On vous file toutes les infos importantes.

Qui ajoutera une étoile supplémentaire à son CV en février prochain du côté de la Californie ? Si la présence de certains ne fait aucun doute, d’autres vont peut-être faire leurs débuts parmi les All-Stars, on pense à Victor Wembanyama par exemple.

Comme toujours c’est un vote qui décidera des titulaires au All-Star Game, le vote des fans mais aussi d’un panel de journalistes choisis pour l’occasion et les joueurs eux-mêmes. Les remplaçants seront ensuite choisis par un vote des coachs.

Comment se déroule le vote ? À partir de ce jeudi 19 décembre, il sera possible d’aller voter chaque jour sur le site de la NBA ou sur l’application pour les joueurs que vous souhaitez voir au All-Star Game 2025. S’il n’est possible de voter qu’une fois par jour, la NBA a instauré des jours spéciaux où les votes comptent triple, ce sera le 21 décembre, le 25 décembre, le 3 janvier, le 10 janvier, le 17 janvier et enfin le 20 janvier, qui correspond aussi à la date de fermeture des votes.

#NBAAllStar Voting presented by AT&T will tip off on Thursday, Dec. 19 at 10 a.m. ET and conclude on Monday, Jan. 20 at 11:59 p.m. ET.

Fans will have the opportunity to vote for the 2025 NBA All-Star Game starters via the NBA App and https://t.co/RiEezZ9Qpf with their NBA ID. pic.twitter.com/6PRYmnWrkV

— NBA Communications (@NBAPR) December 17, 2024

À noter que cette année, le dispositif sera un peu différent puisqu’il y aura non pas deux mais trois équipes de All-Stars, réunies au sein d’un mini tournoi avec l’équipe gagnante du Rising Star Challenge.

Source texte : NBA Communications