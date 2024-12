All-Star Game 2025 : le nouveau format à 4 équipes officialisé !

Il y a quelques semaines, on apprenait que le All-Star Game allait peut-être faire l’objet d’une nouvelle modification, avec l’organisation d’un tournoi à 4 équipes. Un format qui vient d’être officialisé pour l’édition 2025.

La perte d’intérêt autour du All-Star Game et les critiques des fans ont (à nouveau) poussé Adam Silver à revoir ses plans pour le match des étoiles. On dit match des étoiles mais il faut parler au pluriel désormais car il y aura désormais plusieurs matchs, au sein d’un mini tournoi qui réunira l’ensemble des All-Stars mais aussi les joueurs de l’équipe gagnante du Rising Stars Challenge.

#NBAAllStar Voting presented by AT&T will tip off on Thursday, Dec. 19 at 10 a.m. ET and conclude on Monday, Jan. 20 at 11:59 p.m. ET.

Fans will have the opportunity to vote for the 2025 NBA All-Star Game starters via the NBA App and https://t.co/RiEezZ9Qpf with their NBA ID. pic.twitter.com/6PRYmnWrkV

— NBA Communications (@NBAPR) December 17, 2024

En clair, trois équipes de 8 All-Stars et les joueurs du Rising Star Challenge pour être la quatrième équipe. Il y aura donc des demi-finales avant une grande finale qui récompensera la meilleure équipe. Pour chacun de ces matchs, le concept est simple, la première équipe qui atteint les 40 points est déclarée vainqueur.

Les trois équipes de All-Stars seront constituées via une Draft entre les consultants de TNT Shaquille O’Neal, Charles Barkley et Kenny Smith.

Reste à savoir si ce nouveau format permettra d’améliorer un peu le spectacle. Le All-Star Game est de plus en plus critiqué par les fans, et beaucoup décident de tout simplement zapper l’événement. Si le format doit convaincre les fans, il faudra aussi que les joueurs y adhèrent. Et vu la réaction de Kevin Durant, c’est loin d’être gagné.

I asked Kevin Durant what he thought about the new format for the NBA All-Star Game: “I hate it. Absolutely hate it. Terrible….We should just go back to East-West.” pic.twitter.com/T7owR5aJY7

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) December 17, 2024

Source texte : NBA Communications