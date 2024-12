Apéro TrashTalk spécial Rookie de l’Année 2024-25 ! Qui mène la course après le premier tiers de la saison ? On fait le point sur les jeunots qui nous ont fait bonne impression jusqu’à présent.

Vous connaissez ce classique ! Nous approchons de Noël, et comme à chaque approche de Noël vient le moment de faire le point sur les différentes courses aux trophées en NBA. Coach, défenseur, progression, remplaçant, MVP, on commence aujourd’hui avec les rookies qui font la diff ! Stephon Castle, Zaccharie Risacher, Dalton Knecht, Jaylen Wells, qui mène la danse à un tiers de la saison ? Quid du talentueux mais blessé Jared McCain ? On vous file nos Top 3, on vous laisse nous partager les vôtres en commentaires, avec les arguments qui vont avec c’est encore mieux. Installez-vous peinard, et bon apéro !