Grand fan de Kobe Bryant, Jayson Tatum n’a jamais caché qu’il espérait jouer aux Lakers au moment de rejoindre la NBA. Ayant la capacité de le drafter, les Angelinos avaient finalement opté pour Lonzo Ball. Un choix perdant sur lequel est revenu Magic Johnson ces derniers jours.

Parmi les plus grandes gloires des Lakers, Magic Johnson n’a jamais été très loin de son équipe de cœur. Joueur emblématique, il avait occupé pendant quelques mois le poste de coach dans les années 90 avant de devenir dirigeant et notamment président des Lakers de 2017 à 2019. Outre les rumeurs sur l’arrivée d’Anthony Davis (qui ne débarquera qu’après son départ), le mandat de Magic à la tête des Lakers a aussi été marqué par certains choix qui ont, avec le recul, fait grincer quelques dents.

Lors de la Draft NBA 2017, les Lakers avaient en effet obtenu le second pick. Ils avaient alors fait le choix de miser sur le prometteur Lonzo Ball au poste de meneur, au détriment notamment d’un certain Jayson Tatum (pris en 3ème choix par les Celtics). Avec le recul, le choix est évidemment perdant puisque le premier n’a jamais pleinement convaincu aux Lakers avant d’être échangé, tandis que le second n’a fait que grimper en puissance pour devenir l’un des meilleurs joueurs de NBA. Pour les fans des Lakers, c’est d’autant plus rageant que Tatum était un fan inconditionnel de la franchise, puisque son joueur préféré n’était autre que Kobe Bryant.

Ces dernières semaines, Jayson Tatum avait notamment révélé qu’il avait mal pris le fait que la franchise ne lui propose même pas un work out durant la préparation de la Draft 2017. Une déclaration qui a fait réagir Magic Johnson.

Au cours d’une récente interview pour SiriusXM NBA Radio, Magic Johnson est revenu sur le choix des Lakers de ne pas miser sur Tatum.

[Jayson Tatum’s] agent didn’t want him to work out for [the Lakers]…because we already had too many forwards

« Nous nous sommes intéressés à lui, j’étais le président. Mais le problème, c’est que nous étions très chargés en ailiers. Je ne pouvais pas le prendre, car nous avions Brandon Ingram, qui n’en était qu’à sa deuxième année, Julius Randle, Larry Nance Jr, donc j’avais déjà trop d’ailiers. Si j’avais pris un autre ailier, nous n’aurions jamais vu ce Tatum s’il avait fini avec les Lakers, parce qu’il aurait été assis sur le banc ». « Nous avions besoin d’un meneur de jeu à ce moment-là, et c’est pourquoi nous avons pris Lonzo Ball, et nous n’avions pas besoin que le vestiaire ait des problèmes avec un autre jeune ailier. »

Si l’ancien meneur maintient que c’était la meilleure décision à l’époque, il met aussi la faute sur l’agent de Tatum, qui, selon Johnson, aurait refusé que son poulain vienne faire un essai avec les Lakers.

“Mais son agent ne voulait pas non plus que nous fassions des essais avec lui parce qu’il ne voulait pas qu’il finisse avec les Lakers, qui avaient déjà un grand nombre d’ailiers.”

Il semble quand même surprenant que l’agent de Tatum n’ait pas respecté le choix de son joueur de jouer aux Lakers, ne serait-ce que pour un essai de draft. C’est d’autant plus vrai quand on sait que les Celtics n’étaient pas non plus peu fournis sur les ailes au moment de prendre Tatum, avec notamment l’arrivée de Gordon Hayward. Reste à savoir le vrai du faux entre la version du joueur et celle des dirigeants de L.A.

