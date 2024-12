John Collins, Jordan Clarkson.. : le Jazz prêt à transférer ses vétérans ?

Le Utah Jazz pourrait être un acteur important de la prochaine NBA trade deadline. Selon ESPN, plusieurs vétérans de l’équipe sont susceptibles de faire leurs bagages d’ici février. Les noms de Jordan Clarkson, John Collins et Collin Sexton reviennent le plus souvent dans les rumeurs.

Troisième pire bilan de NBA avec 5 victoires pour 20 défaites, le Jazz se dirige tout droit vers la prochaine Draft, avec l’espoir de faire venir l’un des meilleurs prospects et ainsi ajouter une nouvelle pièce jeune et prometteuse à son noyau. Puisque les Playoffs ne sont pas un objectif à Salt Lake City, les dirigeants pourraient en profiter pour aller obtenir quelques assets et notamment des picks de Draft en échangeant certains vétérans.

Prolongé au prix fort cet été, Lauri Markkanen ne devrait (en principe) pas être concerné par cette lessive mais d’autres joueurs expérimentés ne pourront pas en dire autant. Selon Tim MacMahon d’ESPN, le Jazz aura les deux oreilles ouvertes si une équipe vient avec une offre intéressante pour John Collins, Jordan Clarkson ou Collin Sexton.

Pour Collins, ce n’est pas vraiment une nouveauté puisque l’ailier-fort de 27 ans vit avec les rumeurs de trade depuis des années, déjà à l’époque d’Atlanta. Dans le marasme du Jazz, il envoie quand même 18 points et 8 rebonds par match et 43% de loin, son profil athlétique et bon au shoot peut intéresser des contenders. Il est payé 26,5 millions de dollars avec une player option pour la saison prochaine.

Jordan Clarkson, de son côté, fait office de grand frère du vestiaire avec ses 32 ans. JC pour les intimes reste un remplaçant de qualité en NBA, un joueur qui peut sortir du banc et claquer ses 15-20 points dans un rôle de leader de la second unit. Il avait notamment gagné le trophée de sixième homme de l’année en 2021. Pas épargné par les blessures sur ce début de saison (il a déjà raté 10 matchs), son profil expérimenté a aussi de quoi intéresser du monde, même si les pourcentages ont souvent tendance à faire des montagnes russes. Il est sous contrat jusqu’en 2026 avec un salaire de 14 millions de dollars par saison.

Enfin, Collin Sexton revient dans les rumeurs. Le combo guard, ancien pote de Darius Garland aux Cavs, a retrouvé la santé. Si les stats ne sont pas encore au niveau de ses meilleures années, Sexton a prouvé qu’il restait un excellent shooteur, un joueur capable de se créer son propre shoot et de sanctionner les défenses. Titulaire cette saison, il tourne à plus de 16 points par match en moins de 28 minutes, avec notamment un très propre 42% à 3-points (4 tentatives par match). Lui aussi est lié au Jazz jusqu’en 2026 avec un salaire à 18 millions cette saison.

Source texte : ESPN