Avec le départ de Dennis Schröder en direction de Golden State, Ben Simmons a hérité du poste de meneur à Brooklyn. Pour Jordi Fernandez, coach des Nets, ce changement risque d’impacter le style de jeu de son équipe.

L’après Dennis Schröder n’a pas commencé de la meilleure des manières pour Brooklyn. Corrigés par les Cavs la nuit dernière, les Nets ne pourront plus bénéficier de l’aide de leur meneur allemand. À sa place, ils vont responsabiliser Ben Simmons. L’ancien All-Star, plombé par des blessures depuis plusieurs saisons, va retrouver sa position préférée, celle de meneur de jeu. À lui de retrouver son meilleur niveau et si possible de rester loin de l’infirmerie.

Pour Jordi Fernandez, ce changement de général sur le terrain va aussi changer son plan de jeu. Le coach espagnol a indiqué à Brian Lewis du New York Post, qu’il comptait profiter des qualités athlétiques de Simmons pour changer la manière de jouer des Nets. En clair, il est temps de courir et on peut s’attendre à voir Brooklyn booster sa Pace dans les prochaines semaines.

Jordi Fernandez: “Dennis was bottom ten slowest point guards in the #NBA – pace doesn’t mean you’re better or worse – and Ben is 18th-fastest…We’re going to try to play faster. The ball is going to fly. He’s going to push. He’s going to throw it ahead.” #Nets

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) December 16, 2024

« Dennis était le dixième meneur de jeu le plus lent de la NBA – le rythme ne signifie pas que vous êtes meilleur ou moins bon – et Ben est le dix-huitième plus rapide… Nous allons essayer de jouer plus vite. La balle va voler. Il va pousser le rythme. Il va vite envoyer la balle vers l’avant ».

En soi, c’est une idée tout ce qu’il y a de plus légitime mais il va falloir changer pas mal d’habitudes du côté de Brooklyn. Les Nets ne sont en effet pas connus pour leur capacité à accélérer le tempo, bien au contraire. Brooklyn pointe à la dernière place de NBA en terme de Pace, c’est l’équipe qui joue le plus lentement de toute la Ligue pour être clair.

Le premier test hier soir n’a pas donné des résultats probants, avec notamment 20 pertes de balle de la part de Brooklyn, dont 6 pour le seul Ben Simmons. L’Australien sait qu’il doit faire mieux mais il sait aussi qu’avec ce rythme plus rapide, il y a aussi plus de chance de commettre des erreurs, mais c’est à lui en tant que meneur de trouver le bon équilibre.

“Je pense que c’est juste une question de lecture du jeu. Quand vous accélérez, vous faites plus d’erreurs. Mais c’est à moi de savoir où sont mes gars et de prendre soin du ballon en tant que meneur de jeu.”

Source texte : New York Post