17 décembre 2024, jour de finale en NBA ! Cette nuit à Las Vegas, le Oklahoma City Thunder affrontera les Milwaukee Bucks lors de la finale de la NBA Cup. Qui succédera aux Lakers, vainqueurs de la première édition l’an passé ? Réponse cette nuit à partir de 2h30.

Il y a un an, Giannis Antetokounmpo et ses copains étaient tombés aux portes de la grande finale face aux Pacers de Tyrese Haliburton. Cette fois-ci, ils sont bel et bien là, et n’ont pas l’intention de laisser passer leur opportunité de gagner la coupe.

Intenable face aux Hawks samedi soir, le Greek Freak se retrouve néanmoins face à un tout autre challenge désormais : le Oklahoma City Thunder.

Porté par sa défense élite et son candidat MVP Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a repoussé les Rockets sans forcer lors de la demi-finale. On parle de la meilleure équipe de la Conférence Ouest cette saison (20 victoires – 5 défaites), qui reste sur neuf victoires en dix matchs et qui foudroie quasiment toutes les attaques de la NBA.

Les clés de cette finale de NBA Cup, elles sont nombreuses, mais difficile quand même de ne pas avoir les yeux rivés sur ce duel entre Giannis Antetokounmpo et la défense du Thunder.

Giannis, meilleur marqueur NBA cette saison avec quasiment 33 pions par match, semble en mission. Il détruit tout sur son passage depuis le début de la saison et tout particulièrement depuis un mois. Stat incroyable : le monstre grec n’a jamais shooté en dessous des 50% au tir cette saison. L’efficacité du bonhomme, associée à sa puissance herculéenne et sa polyvalence, permet aux Bucks de tourner à plein régime en ce moment avec 12 victoires lors de leurs 15 derniers matchs.

Sauf que s’il y a bien une équipe qui est capable de le stopper, ou au moins le ralentir, c’est le Thunder.

OKC ne possède pas seulement la meilleure défense NBA cette saison, OKC possède une défense all-time ! 1er à l’efficacité défensive, 1er au pourcentage de réussite au tir adverse, 1er au nombre de points encaissés par match, 1er au nombre de turnovers provoqués, 1er aux interceptions, 4e aux contres…

Les chiffres concernant la domination défensive du Thunder font vraiment flipper, et l’impression visuelle encore plus. Avec Lu Dort, Alex Caruso, SGA, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace, les armes défensives d’OKC sont aussi nombreuses que redoutables (même en l’absence de Chet Holmgren).

Entre polyvalence, agressivité et impact physique, le Thunder semble capable de faire dérailler n’importe quelle attaque. L’une de ses dernières victimes ? Les Mavs de Luka Doncic, rien que ça !

Giannis Antetokounmpo peut-il percer la forteresse d’Oklahoma City ? S’il est limité, Damian Lillard et ses copains peuvent-ils step-up ? Ou alors le Thunder est-il tout simplement impénétrable ?

Les réponses à ces questions détermineront sans doute le résultat de cette finale opposant l’expérience des Bucks à la fougue du Thunder.

Allez, on se donne rendez-vous à 2h30 du matin du côté de Vegas, pour un match qui promet de faire de grosses étincelles !