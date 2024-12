À 81 ans, Dick Van Arsdale est décédé ce lundi 16 décembre. Il restera à jamais l’un des joueurs marquants de l’histoire des Phoenix Suns.

En 1968, année de création de la franchise de l’Arizona, Van Arsdale est devenu le tout premier joueur de l’histoire des Suns. Ces derniers l’ont en effet sélectionné lors de la draft d’expansion 1968. Depuis, et pour toujours, Van Arsdale est surnommé “the Original Sun”.

We are deeply saddened by the passing of Suns legend Dick Van Arsdale, the “Original Sun” and a member of our Ring of Honor.

The first selection in the expansion draft to build the Suns roster and the scorer of the first points in team history, Van Arsdale was a cornerstone of… pic.twitter.com/ujpVhLrsxK

— Phoenix Suns (@Suns) December 16, 2024

Après avoir passé ses trois premières années NBA chez les New York Knicks (nommé dans la NBA All-Rookie First Team en 1966), Dick Van Arsdale a porté les couleurs des Suns entre 1968 et 1977.

Il a été élu trois fois All-Star avec Phoenix (1969-71), tout en étant nommé dans la NBA All-Defensive Second Team (1974). Van Arsdale faisait partie de l’équipe des Suns qui a participé aux Finales NBA 1976 contre les mythiques Boston Celtics. Avec 12 060 points inscrits chez les Cactus et trois saisons à plus de 21 points de moyenne, Dick est le sixième meilleur scoreur de l’histoire des Suns. Son numéro 5 est retiré par la franchise de l’Arizona.

En plus de sa carrière de joueur, Dick Van Arsdale a aussi été coach, dirigeant et commentateur chez les Suns.

Source texte : Phoenix Suns

