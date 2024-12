Paul Reed revient chez les Pistons… 48 heures après avoir été coupé

Parfois, il y a des transactions en NBA qu’on a du mal à comprendre, mais qui prennent tout leur sens quand on creuse un peu. C’est le cas de Paul Reed avec les Pistons, lui qui a été coupé puis re-signé par Detroit en l’espace de 48 heures.

Samedi soir, Paul Reed a été coupé par les Pistons.

Lundi soir, Paul Reed a été re-signé par les Pistons.

Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt d’une telle transaction ?

Sans entrer dans les détails les plus subtils, l’intérêt est financier. Paul Reed évoluait sous un contrat non garanti de 7,7 millions de dollars avec les Pistons. Ces derniers ont choisi de le couper pour le re-signer 48 heures plus tard (après la période des waivers, où les joueurs coupés peuvent être recrutés par une autre équipe) à un montant bien plus faible, à savoir le minimum vétéran (3,3 millions). Cela permet aux Pistons de dégager environ 4 millions de dollars dans leur masse salariale en vue de la trade deadline de février.

Dans cette histoire, il faut savoir aussi que le pauvre Javante McCoy a été signé par les Pistons pour seulement deux jours, avant d’être coupé pour permettre le retour de Paul Reed. La signature de McCoy avait comme unique objectif de permettre à Detroit d’atteindre le seuil minimum en masse salariale (126,5 millions de dollars) pendant que Reed était sur le waiver.

Les Pistons sont aujourd’hui la seule équipe NBA avec de la marge salariale, à savoir 14 millions de dollars.

