Paul Reed déjà coupé par les Pistons !

Débarqué à Detroit cet été pour apporter un peu de profondeur à un effectif qui en avait bien besoin, l’aventure de Paul Reed sur les terres d’Eminem n’a été que de courte durée. L’ex-76ers a déjà été coupé par la franchise du Michigan.

Un petit tour et puis s’en va pour Paul Reed !

Après seulement 12 matchs sous les couleurs de Detroit, l’intérieur peut déjà aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

The Detroit Pistons are waiving center Paul Reed, sources tell ESPN. In 12 games, Reed has averaged 4.8 points and 2.3 rebounds in 10 minutes. The move was made to give Detroit roster and salary flexibility with the NBA trade deadline less than two months away. pic.twitter.com/93AOdymJXP

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 14, 2024

Il faut dire que la greffe avec les Pistons n’avait jamais pris à l’image de ses 10 minutes par match, un temps de jeu divisé par deux par rapport à la saison passée.

Pour Detroit, ce move n’a rien de personnel, mais est purement financier. En se séparant de Paul Reed, les Pistons passent sous le seuil minimal des 126,5 millions de masse salariale. Deux conséquences directes :

Motor City doit recruter un joueur avant ce soir afin de passer au-dessus de ce seuil minimal comme le prévoit le CBA.

Ensuite, avec, à l’heure où ces lignes sont écrites, deux spots vacants dans son roster et une flexibilité financière qui ferait envie à quasiment toutes les équipes de la Ligue, Detroit s’offre une marge de manœuvre très importante à l’approche de la Trade Deadline.

L’objectif des Pistons reste le même : jouer le Play-In. Avec un bilan de 10 victoires pour 16 défaites, les hommes de JB Bickerstaff sont, pour le moment, 11ème de l’Est, mais pas très loin de Brooklyn, classé 10ème.

Avec le départ de Dennis Schröder côté Nets et les éventuels prochains mouvements de la part des Pistons, la franchise du Michigan pourrait gratter quelques places dans la très faiblarde Conférence Est.

Source texte : Shams Charania, Detroit Free Press