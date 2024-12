Les Warriors ont réalisé la première grosse acquisition de la saison avec l’arrivée de Dennis Schröder. Un transfert qui ne signe pas pour autant la fin du marché de Golden State.

“J’ai entendu dire que les Warriors sont toujours à la chasse pour un joueur de calibre superstar et qu’ils peuvent ajouter le contrat de Schröder pour réaliser un mouvement plus important dans les prochains mois.” Shams Charania

Reporting for ABC NBA Countdown on Golden State making the first big acquisition of trade season – Brooklyn’s Dennis Schroder – and how the Warriors approach deadline under two months away: pic.twitter.com/JLmE0vDQbE

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2024

Le message est clair : les Warriors ne sont pas rassasiés par la signature de Dennis Schröder. Le passage de l’Allemand dans la baie de San Francisco pourrait être de courte durée.

L’objectif du front office des Dubs reste le même : récupérer une superstar et repartir pour une nouvelle course vers un sacre NBA.

Vu l’état du marché, quand on pense à superstar, on pense tout de suite à un joueur : Jimmy Butler.

L’ailier pourrait quitter Miami avant la Trade Deadline et parmi ses destinations préférentielles, on retrouve, comme par hasard, les Golden State Warriors.

Les Guerriers de l’État Doré restent dans leur politique du win-now. Face à la compétitivité de l’Ouest et un effectif qui a (déjà) montré ses limites malgré un démarrage en boulet de canon, les Dubs sont à la recherche de solutions capables de les remettre dans le droit chemin vers un nouveau titre.

Bonne nouvelle : à 35 ans, Jimmy Butler est également à la poursuite d’une bague avant de tirer un trait sur sa carrière en NBA.

Des intérêts communs qui pourraient convaincre les Warriors de tenter le tout pour le tout en allant déloger Jimmy Buckets de Floride.

Avec ses 13 millions, un contrat finissant et un rendement satisfaisant, Dennis Schröder représente la monnaie d’échange idéal pour un éventuel transfert de plus grande envergure.

Source texte : Shams Charania, Spotrac