N’ayant pas trouvé d’accord avec le Heat sur une prolongation de contrat, Jimmy Butler sera agent libre en 2025. Parmi les équipes qui pourraient faire le forcing pour le récupérer ? Les Golden State Warriors.

Le dossier Jimmy Butler pourrait être l’un des plus intéressants à suivre de toute la saison 2024-25.

Recadré par Pat Riley himself en mai dernier après ses déclarations sur les Celtics, Jimmy n’a pour l’instant pas obtenu de nouveau contrat avec Miami, la faute à un manque de durabilité qui a tendance à agacer le boss du Heat. De quoi ouvrir la porte aux rumeurs. Alors que Butler (34 ans) reviendra revanchard cette saison pour prouver qu’il mérite un nouveau contrat max, plusieurs franchises NBA sentent qu’il y a un coup à jouer. Les Warriors semblent en faire partie.

“Jimmy Butler sera agent libre l’été prochain. Il n’a pas obtenu d’extension. Les Warriors sont intéressés et ils ont probablement passé quelques coups de fil à Miami durant l’été.”

Toujours bien informé, Sam Amick de The Athletic n’est pas du genre à balancer de fausses rumeurs. Le scénario d’un départ de Butler – agent libre dans un an – représente une vraie possibilité. La preuve, Golden State n’est pas la seule franchise associée à Jimmy en ce moment (coucou les Nets).

The Golden State Warriors are interested in Jimmy Butler, per @sam_amick

“Jimmy Butler's going to be a free agent next summer. Didn't get an extension

done. The Warriors have interest there and probably made a couple calls [to Miami] this summer.” 👀

(Via The TK Show / h/t… pic.twitter.com/M87Z77S7Zp

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 13, 2024

On sait que les Warriors galèrent à retrouver les sommets de l’Ouest depuis le titre de 2022, et ont pour objectif de maximiser la fin du prime de Stephen Curry. Cet été, ils étaient impliqués dans des rumeurs concernant les stars Paul George et Lauri Markkanen, sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret.

Vont-ils retenter leur chance en se tournant vers le dossier Butler ?

Au vu de leur situation financière, les Warriors ne pourront pas simplement recruter Jimmy Buckets en tant qu’agent libre, et devront donc passer par la case transfert (ou sign-and-trade). Déjà là ça se complique, surtout que les Dubs ont montré qu’ils n’étaient pas du genre à vouloir se séparer de jeunes joueurs prometteurs comme Jonathan Kuminga (possiblement agent libre restrictif en 2025) et Brandin Podziemski. C’est d’autant plus compliqué avec les nouvelles règles du CBA concernant les transferts entre équipes les plus dépensières (comme Miami, et Golden State ces dernières saisons).

Enfin, malgré les petites frictions avec Riley et l’incertitude entourant sa situation contractuelle, Jimmy Butler aime toujours le soleil de Miami. Il s’est épanoui au Heat avec deux participations aux Finales NBA et a toujours pour objectif de gagner en Floride.

“Je pense que Jimmy est prêt à jouer. Tout ce qu’il veut, c’est gagner. On sait qu’il adore Miami. Et on adore le fait qu’il soit à Miami. Je pense que ça va être une saison très fun.” – Caron Butler, assistant coach du Heat

L’insider Shams Charania avait laissé entendre la même chose cet été, déclarant que “Jimmy ne voulait pas évoluer ailleurs qu’à Miami”. Wait and see.

Source texte : Sam Amick de The Athletic (via The TK Show)

Heat coach says Jimmy Butler 'loves being in Miami. We love him being in Miami'https://t.co/ogc3VNv7Wa

— All U Can Heat (@AllUCanHeat1) September 12, 2024