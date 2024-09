Pour le premier match du G League United lors de la FIBA Intercontinental Cup (l’équivalent de la Coupe du Monde des Clubs), Juan Toscano-Anderson a motivé ses troupes en disant que la G League était “la deuxième meilleure ligue au monde”. Une déclaration qui a de quoi faire se lever quelques sourcils.

Juan Toscano-Anderson entame cette FIBA Intercontinental Cup (FIBAIC) avec une volonté claire : prouver que la G League est la deuxième meilleure ligue du monde. Plus qu’un simple mantra, c’est une vérité pour l’ancien joueur des Warriors.

Voici ce que JTA a déclaré afin de motiver ses troupes avant le premier match contre Quimsa, le champion argentin de la Basketball Champions League Americas. Le leader de l’équipe issue de la ligue de développement a réédité ses propos juste après la rencontre.

“Nous voulons être agressifs et envoyer un message fort. Je crois que la G-League est la deuxième meilleure ligue du monde et on veut le prouver” – Juan Toscano-Anderson après la victoire sur Quimsa 78-65

“The G League is the second best league in the world.” – Juan Toscano-Anderson 🗣️

Il faut dire que la G League a voulu taper fort. Au lieu de respecter le format et d’envoyer son équipe championne – à savoir le OKC Blue – comme les autres représentants (voir plus bas), une équipe sur mesure a été assemblée. De quoi se faciliter un chemin royal vers le titre. Mais comme on dit, “à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire”.

Juan Toscano-Anderson et sa déclaration très americano-centrée

JTA est-il au courant qu’il existe l’EuroLeague en Europe ? Si la G League était vraiment la deuxième meilleure ligue du monde, pourquoi des joueurs comme Mike James, Shane Larkin ou encore Kendrick Nunn traverseraient-ils l’océan pour aller jouer sur le Vieux Continent ?

Étonnamment (non), les meilleurs joueurs des derniers Jeux Olympiques – hormis ceux évoluant en NBA – étaient quasiment tous issus d’EuroLeague ou avaient eu une expérience en Europe. Et bizarrement, la comparaison NBA / EuroLeague revient régulièrement sur la table, mais jamais la comparaison entre NBA et G League.

L’ex-joueur des Warriors n’a pas l’air non plus au courant qu’une victoire à la FIBAIC ne signifie pas que la G League est la deuxième meilleure ligue du monde. Parmi les cinq autres équipes présentes, on a le vainqueur de la Basketball Champions League (Unicaja), de la Basketball Africa League (Petro De Luanda), de la Basketball Champions League Asia (Beirut), de la Basketball Champions League Americas (Quimsa) et de la National Basketball League (Tasmania). L’EuroLeague et la NBA ne participent pas à cette compétition justement parce que leurs clubs respectifs seraient bien au-dessus de la concurrence.

Avec sa déclaration, Juan Toscano-Anderson a peut-être motivé… ses propres adversaires. Contrairement au G League United, les cinq équipes ont œuvré depuis la saison dernière pour gagner leur championnat continental et espérer être championnes du monde lors de la FIBAIC. Elles auront à cœur de montrer que G League n’est pas la grande ligue qu’elle pense être.

