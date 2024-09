Nolan Traoré a impressionné les scouts NBA cet été

Faisant partie des meilleurs prospects de la Draft NBA 2025, le jeune Français Nolan Traoré a marqué des points cet été grâce notamment à sa performance à l’EuroBasket U18. Voici les derniers retours des scouts concernant le prodige évoluant à Saint-Quentin.

L’expert Draft d’ESPN Jonathan Givony est l’homme à suivre quand on veut prendre la température concernant les prospects qui arriveront bientôt en NBA. Nolan Traoré est de ceux-là et pas n’importe lequel. Lors de la Mock Draft 2025 réalisée par ESPN fin juin, le Frenchie était dans le Top 5 (quatrième) alors que sa classe est considérée comme très relevée.

Depuis, l’été est passé et Nolan a participé à l’EuroBasket U18. La France n’a pas particulièrement brillé durant cette compétition (élimination en quarts de finale) mais Traoré a donné un nouvel aperçu de son potentiel très sérieux.

“Il a fait étalage de sa combinaison exceptionnelle de vitesse, ballhandling et vision de jeu” a déclaré Jonathan Givony. “Il peut changer de rythme, attaquer les écrans en drivant dans n’importe quelle direction, et a montré un excellent toucher sur son shoot à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne à 3-points. Sa créativité à la passe, son rythme de jeu et sa capacité à distribuer en mouvement étaient également fascinants.”

Comme le rappelle Givony, Nolan Traoré a terminé meilleur passeur de la compétition en distribuant 9,3 caviars par match devant les yeux de nombreux scouts. Certes il a aussi perdu 33 ballons en sept matchs (4,7 de moyenne), mais il ne fait aucun doute qu’il possède un véritable don pour distribuer le ballon du haut de son 1m91.

Traoré a également ajouté 14 points de moyenne à 49% au tir dont un joli 43% à 3-points, de quoi séduire les observateurs sur son potentiel de shooteur.

Which 2025 Draft prospects stood out this summer?

-VJ Edgecombe

-Nolan Traore

-Khaman Maluach

-Drake Powell

-Ben Saraf https://t.co/MmzCxiUQj6 pic.twitter.com/ezHPFwWYQW

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 13, 2024

À moins de dix mois de la Draft NBA 2025, la cote de Nolan Traoré semble donc être au beau fixe. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de questionnements sur son profil, il y en a, notamment sur le plan défensif. Mais Traoré semble avoir ce qu’il faut pour vraiment intéresser beaucoup d’équipes NBA à la recherche d’un maestro à la mène.

À lui désormais de confirmer son potentiel sous le maillot de Saint-Quentin en 2024-25, club où il a prolongé le 1er juin pour préparer au mieux sa future arrivée en NBA.

Source texte : ESPN

Nolan Traore's ability to make every read and pass operating out of pick and roll is an incredible asset that every NBA team picking at the top of next year's draft will be interested in.

More: https://t.co/MmzCxiUQj6

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 13, 2024