Victime d’un AVC début novembre, Gregg Popovich reste pour l’instant éloigné des bancs NBA. Néanmoins, le légendaire coach des Spurs s’est exprimé publiquement hier à travers un communiqué, dans lequel il remercie tous ceux qui l’ont soutenu tout en partageant son intention de coacher à nouveau.

Que ça fait du bien d’avoir des nouvelles de Coach Pop !

Alors qu’on avait déjà eu des infos encourageantes début décembre concernant l’état de santé de l’entraîneur des Spurs, ce dernier vient donc de s’exprimer publiquement pour la première fois depuis son (léger) AVC de début novembre.

“Ces six dernières semaines étaient clairement inattendues pour ma famille et moi-même”, a déclaré Gregg Popovich dans son communiqué. “Alors que nous travaillons ensemble à mon rétablissement, je tiens à prendre un moment pour vous dire que l’énorme soutien que nous avons reçu pendant cette période a été vraiment bouleversant, dans le meilleur sens du terme. J’aimerais pouvoir répondre à chacun d’entre vous, mais pour l’instant, permettez-moi de vous dire que ma famille et moi vous sommes éternellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers notre merveilleuse communauté, à l’ensemble de l’organisation des Spurs, ainsi qu’à notre famille et à nos amis. Personne n’est plus excité à l’idée de me voir revenir sur le banc que les personnes talentueuses qui ont dirigé mon processus de rééducation. Ils ont vite compris que je n’étais pas très coachable.”

Gratitude, reconnaissance, tout ça avec une pointe d’humour, pas de doute c’est du Pop dans le texte.

Le légendaire coach des Spurs semble décidé à revenir sur les bancs à l’avenir, mais aucune date n’a pour l’instant été fixée concernant un potentiel retour. C’est toujours son jeune assistant Mitch Johnson qui gère la boutique en son absence.

À 75 ans, Gregg Popovich est l’entraîneur le plus âgé en NBA et le plus victorieux de l’histoire de la Ligue (1 401 victoires, cinq titres de champion NBA, nommé trois fois Coach de l’Année). Il est sur le banc des San Antonio Spurs en tant que head coach depuis 1996.

Source texte : Spurs

pic.twitter.com/SANMwklGjV

— San Antonio Spurs (@spurs) December 16, 2024