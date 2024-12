Brandon Miller (Hornets) blessé à la cheville…

Les Hornets seront-ils un jour au complet ? On peut se poser la question tellement les joueurs se relayent à l’infirmerie. Alors que LaMelo Ball vient tout juste de revenir de blessure, Brandon Miller s’est tordu la cheville gauche.

C’est sur une pénétration dans le quatrième quart-temps que Miller s’est blessé. Il a dû sortir et n’est pas revenu dans le match.

Brandon Miller heading to the locker room to get checked out after stepping on a foot. Looks like he rolled his left ankle. 😩 pic.twitter.com/aukUMDZIaN

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) December 17, 2024

Après la rencontre, son coach Charles Lee a indiqué que la cheville de Miller avait déjà un peu tourné sur une séquence précédente, près du banc des Hornets. Lee n’a par contre donné aucune indication concernant la durée de l’absence de sa jeune star.

C’est donc une nouvelle blessure pour un joueur majeur des Hornets cette saison. LaMelo Ball, Mark Williams, Miles Bridges, Grant Williams, Tre Mann, Nick Richards… tous sont passés ou sont encore bloqués à la case “infirmerie”. Cela a obligé Charles Lee à utiliser pas moins de 14 starting lineups différents, et d’attendre le 26e match de la saison pour pouvoir aligner son cinq majeur favori (LaMelo, Miller, Bridges, Josh Green, Mike Williams).

Bref, c’est un nouveau coup d’arrêt pour les Hornets et surtout pour Brandon Miller, qui restait sur 12 matchs de suite à minimum 20 points. Depuis un mois, le jeune phénomène tourne à 27 points de moyenne.

Source texte : ESPN