C’est une bien triste nouvelle qui frappe ce mardi le monde du basket letton, et du basket en général. Janis Timma – drafté par les Grizzlies en 2013 et passé par le Magic – est décédé à l’âge de 32 ans.

Si la raison de sa mort reste à confirmer, la thèse du suicide est largement privilégiée aujourd’hui. Le corps de Janis Timma a été retrouvé à l’entrée d’un immeuble de Moscou selon REN TV.

Timma sortait d’une rupture douloureuse avec la fameuse chanteuse/actrice ukrainienne Anna Sedokova. Les autorités continuent de mener l’enquête pour déterminer exactement les circonstances de sa mort.

RIP former NBA player Janis Timma 🕊️ Timma was the 2013 #60 overall pick for Memphis and played in the 2021 Summer League for Orlando & 16 seasons as a professional overseas. He passed away at age 32 after an apparent suicide in Russia. pic.twitter.com/O4W7pf3ZnJ

— Basketball Forever (@bballforever_) December 17, 2024

Sélectionné par les Memphis Grizzlies en 60e position de la Draft 2013, Janis Timma n’a jamais joué un match NBA mais a participé à la Summer League en 2021. Il était même devenu l’une des stars de l’été, marquant les esprits à travers ses cheveux blonds, ses performances et son parcours atypique. Il avait en effet 29 ans lors de la Summer League, rêvant toujours d’intégrer un jour la NBA. Finalement, il n’a pas pu aller plus loin que la G League.

Néanmoins, Janis Timma a connu une belle carrière en Europe, disputant notamment l’EuroLeague avec plusieurs clubs dont l’Olympiakos. Il était l’un des meilleurs joueurs lettons de la dernière décennie et a porté les couleurs de l’équipe nationale lors de deux championnats d’Europe. Kristaps Porzingis, superstar du basket letton, n’a pas pu retenir son émotion.

Kristaps Porzingis shares a heartfelt message after the loss of Janis Timma 💔 pic.twitter.com/FtWHORlkIQ

— BasketNews (@BasketNews_com) December 17, 2024

R.I.P.

Source texte : REN TV