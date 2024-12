Tirs à 3-points en carrière : Paul George rejoint le Top 10

Brillant dans la victoire des Sixers à Charlotte hier, Paul George (33 points) en a profité pour grimper dans le classement des shooteurs les plus prolifiques all-time.

“Pousse-toi Jason Terry, c’est ma place maintenant.”

En plantant six tirs primés cette nuit à Charlotte, Paul George intègre officiellement le Top 10 des shooteurs ayant marqué le plus de 3-points en carrière. PG en est désormais à 2 285 banderilles, trois de plus que le JET qui occupait jusqu’ici la dixième place.

C’est en fin de première mi-temps, à travers un shoot sur la tête de Brandon Miller, que Paulo a dépassé Terry.

Paul George’s 2,283rd three-pointer to move him into top 10 ALL-TIME! 👏 https://t.co/QsuFRfsGJC pic.twitter.com/oh1hj4Rzxd

— NBA (@NBA) December 17, 2024

Paul George a désormais Vince Carter dans le viseur, qu’il devrait dépasser très prochainement (seulement cinq tirs primés de retard). George s’attaquera ensuite à Kyle Korver, qui possède encore une avance relativement confortable (2 450 tirs primés en carrière).

PG a eu besoin de 881 matchs pour totaliser 2 285 shoots à 3-points en carrière (2,6 par match), le tout à 38,4% de réussite.

Source texte : NBA