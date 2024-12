Cette nuit les Sixers avaient tout à perdre après l’annonce de la blessure de Jared McCain et de la nouvelle indisponibilité de Joel Embiid. Une défaite ? “Oui mais le sort s’acharne sur nous”, une défaite qui aurait été pardonnable en somme. Oui mais non, Philly a réagi et a montré du cœur et du talent. C’était face aux Hornets c’est vrai, mais ça compte quand même.

Privés de Joel Embiid suite au coup reçu par le pivot samedi face aux Pacers et du rookie Jared McCain, absent pour une plus longue durée encore, les Sixers recevaient cette nuit les Hornets avec un autre changement majeur : l’intronisation de KJ Martin dans le cinq de départ, en lieu et place de notre Guerschon Yabusele, moins en vue depuis quelques matchs.

On adore Charlotte, on a même deux ex qui s’appellent pareil, mais pour s’essuyer les groles celle qui est une franchise NBA est quand même assez pratique. Et malgré le retour probant de LaMelo Ball (15 points et 11 passes) ou le très bon apport des deux remplaçants Nick Richards et Cody Martin, ce sont donc les Sixers qui se sont “un peu” rassurés cette nuit.

Guerschon n’a pas été très productif offensivement en sortie de banc, tout comme ses deux compatriotes Tidjane Salaün et Moussa Diabaté d’ailleurs, mais les starters ont fait le boulot pour Nick Nurse. Andre Drummond qui continuera à prendre les rebonds par 15 même au paradis des handlers, Kelly Oubre toujours aussi beau que bon, et, évidemment, un duo de All-Stars en pleine forme pour redonner un peu le sourire aux fans de la ville de l’amour fraternel.

Paul George : 33 points à 13/20 au tir dont 6/9 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 40 minutes

Tyrese Maxey : 40 points à 12/28 au tir dont 6/12 du parking, 10/13 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 4 steals en 40 minutes

Injouable duo, et si le T-max a fait du sale, Paul George a pour sa part battu son record de points avec les Sixers tout en faisant son apparition dans le Top 10 all-time des shooteurs à 3-points, une soirée réussie comme dirait l’autre.

Les Sixers restent évidemment englués en fin de Conférence Est, mais quelle saison cauchemar pour l’instant. Entre les absences des uns et des autres le groupe de Nick Nurse survit pour le moment à la tempête et s’offre quelques rayons de soleil, en attendant une éventuelle éclaircie de plus longue durée. Nous on vous laisse, on part passer un casting pour présenter la météo.

