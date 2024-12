Il avait déjà pris un coup de chaud similaire le 28 novembre dernier face aux Wizards, et il semblerait bien que James Harden adore jouer face à des équipes de nullards puisque la Barbe a récidivé cette nuit face au Jazz, autre cancre de la Ligue. Stats dont 34 en première mi-temps, la vie est une fête !

Les plus anciens ici s’en souviennent : le prime de James Harden valait le coup d’être vécu.

Une saison de MVP, trois ou quatre saisons de suite dans la stratosphère, des séries de matchs à 35 points et plus à faire rougir Michael Jordan, des triples-doubles à réanimer Einstein et à envoyer Westbrook et Jokic à la retraite.

A 35 ans James Harden n’est plus celui qu’il était, fort logique, mais ses 21,4 points, 6,7 rebonds et 8,4 passes de moyenne nous rappellent tout de même à l’ordre quant à son niveau actuel, tout comme ces perfs qu’il nous lâche parfois. Celle de la nuit en fait partie, avec un festival face au Jazz, un festival de Jazz tah Montreux ou La Villette.

41 points à 11/17 au tir dont 7/11 du parking, 12/14 aux lancers, 1 rebond, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

41 pions, rien d’exceptionnel pour The Beard, mais la stat la plus folle reste celle-ci : sous le gigantesque écran géant de l’Intuit Dome, Ramesse en a collé 34 au Jazz… avant la mi-temps, poussant même le vice à outscorer Utah au premier quart-temps (24-23) ! Une première mi-temps en lévitation, avec un score quasi gênant en faveur des Clippers, sous les yeux d’un Kawhi Leonard hilare et volubile, nan on déconne.

James Harden reste James Harden, et comme d’autres bien connus, il prouve que l’âge n’influe que très peu sur ses compétences. Alors messieurs dames… profitez-en tant que vous pouvez.

STELLAR 1H FROM JAMES HARDEN 😤

🔥 34 PTS (8-12 FGM)

🔥 7-10 3PM

🔥 11-13 FTM pic.twitter.com/WuUqUlfKGg

— NBA (@NBA) December 17, 2024