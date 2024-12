Six matchs cette nuit, et deux énormes matchs du côté de Detroit et Sacramento. On vous résume tout ça tranquillement, avant de passer en mode NBA Cup ce soir !

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté sont restés discrets en sortie de banc pour les Hornets.

Plus étonnant, Guerschon Yabusele est lui aussi sorti du banc des Sixers, remplacé par KJ Martin (3 rebonds et 1 passe en 18 minutes).

Nico Batum a participé à la très large victoire des Clippers face au Jazz (4 points, 3 rebonds et 2 steals)

Une fois n’est pas coutume, Pacôme Dadiet n’a pas été très productif en G League.

Le highlight de la nuit, très barbant

THE LAST 85 SECONDS OF NUGGETS-KINGS WAS BACK-AND-FORTH MADNESS 🤯🤯

7 lead changes.

Big bucket after big bucket.

The @nuggets come out on top in a THRILLER in Sacramento! pic.twitter.com/syC7xf7bu5

— NBA (@NBA) December 17, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir