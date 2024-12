Le plus beau match de la nuit, en tout cas celui dont le scénario nous a le plus mis en PLS ? La rencontre entre le Heat de Miami et les Pistons de Detroit. Et malgré un gros run du Heat en fin de match pour arracher la prolongation, ce sont bien les étonnants Pistons qui s’en sont sortis en OT !

Quels ingrédients faut-il pour une bonne raclette ? Des pommes de terre, de la charcuterie, du fromage, des échalotes, deux variétés de cornichons, du vin blanc et beaucoup d’amour. Quels sont maintenant les ingrédients pour un bon gros match de basket de début de semaine ? Visez plutôt les lignes ci-dessous.

Mélangez dans un saladier un bon kilo de Jimmy Butler, si possible en période de transfert potentiel (encore mieux s’il a les cheveux oranges) avec une livre de Tyler Herro, de marque “clutch” cela va sans dire. Malaxez jusqu’à obtenir une pâte bien compacte, et en guise de levure rajoutez une pincée de Jaquez et une cuillère à café de Duncan Robinson.

Réservez.

Dans un autre saladier, battez trois œufs, un Cade Cunningham à la sauce Steve Nash, un Ausar Thompson bien frais, un Jalen Duren qui tient bien la cuisson et un Malik Beasley épicé. Mélanger pendant 48 minutes, mais attention au quatrième quart-temps quand la crampe arrive.

Versez le premier saladier dans le deuxième. Pour la cuisson ? Au four, dans un plat à gratin, commencez par un thermostat 8-0 réglé par le Heat, puis demandez à Tim Hardaway de s’en occuper, qui expliquera au commis Tyler Herro que trois shoots primés en prolongation valent mieux qu’un pour obtenir ladite prolongation. Laissez cuire 125 ou 124 minutes.

Servez chaud avec une petite mâche, et bon appétit bien sûr. Quel match !