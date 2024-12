Joel Embiid (Sixers) absent minimum une semaine

On savait déjà que Joel Embiid – touché au visage lors du dernier match des Sixers – ne jouerait pas ce soir face aux Hornets. Mais il ratera également d’autres matchs.

Et c’est reparti pour un tour.

Victime d’une fracture du sinus face aux Pacers vendredi soir, Joel Embiid sera absent minimum une semaine, lui qui sera réévalué dans sept jours selon l’insider Shams Charania.

Joel Embiid is expected to be sidelined for at least one week with a sinus fracture, per @ShamsCharania pic.twitter.com/B1XlQjzJUh

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 16, 2024

Embiid ratera ainsi les deux prochains matchs contre Charlotte, ainsi qu’un déplacement à Cleveland. Les Sixers affronteront ensuite les Spurs le 23 décembre, et les Celtics lors du Christmas Day. Avec ou sans Joel ?

Source texte : Shams Charania

