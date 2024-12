Avant la finale de la NBA Cup demain soir, on a droit à une nuit assez light ce lundi : six matchs au menu, des affiches pas ouf mais quand même un Kings – Nuggets qui peut faire des étincelles. Par ici le programme NBA !

Le programme NBA de la nuit

1h : Hornets – Sixers

1h : Pistons – Heat

1h30 : Raptors – Bulls

1h30 : Nets – Cavaliers

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Clippers – Jazz

La passe de 4 pour les Kings face à Jokic ?

Alors que les Kings connaissent des hauts et des bas cette saison, les hommes de Mike Brown sont dans une très bonne période actuellement : trois victoires de suite, quatre en cinq matchs, avec notamment deux perfs à minimum 140 points marqués (vs Spurs sans Wemby et Jazz, pas ouf on vous l’accorde).

Ces Kings on fire reçoivent des Nuggets qui ont rassuré face aux Hawks (+30) et aux Clippers (+28) après la débâcle à Washington. Les copains de Nikola Jokic voudront confirmer leur regain de forme, ce qui pourrait donner un combat endiablé dans la capitale californienne. À noter que Jamal Murray est probable pour ce match, et Christian Braun questionable.

Mais aussi…

LaMelo Ball pourrait faire son retour face aux Sixers, mais pas de Joel Embiid.

Le Heat veut enchaîner une cinquième victoire à Detroit. Compte bien tes temps-morts Erik Spoelstra !

Raptors – Bulls, bon courage à ceux qui seront devant.

Les Nets en mode tanking face aux Cavs, ça peut être marrant.

Les Clippers voudront éviter une quatrième défaite de suite contre Utah. Normalement ça devrait le faire.

Les Français sur le pont

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté face à Guerschon Yabusele !

Nico Batum contre le Jazz.

L’Injury Report de la NBA, c’est juste ici.