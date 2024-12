En se faisant transférer de Brooklyn à Golden State durant le week-end, Dennis Schroder a dû refaire ses cartons pour déménager de l’autre côté des États-Unis. Déménager, justement il en a l’habitude, lui qui va connaître sa huitième équipe en huit ans.

Dennis Schroder a connu un début de carrière assez stable, passant ses cinq premières années à Atlanta. Mais depuis 2018, le meneur allemand n’arrête plus de bouger aux quatre coins des States.

Dennis Schroder has moved around a lot over the last 8 seasons:

🔸 Atlanta Hawks

🔸 OKC Thunder

🔸 Los Angeles Lakers

🔸 Boston Celtics

🔸 Houston Rockets

🔸 Toronto Raptors

🔸 Brooklyn Nets

🔸 Golden State Warriors

Il est d’abord passé d’Atlanta à Oklahoma City où il s’est imposé comme l’un des meilleurs “Sixième Homme” de la NBA. Il a ensuite réalisé une saison aux Lakers quand ces derniers étaient champions en titre, un passage dont on se souviendra surtout pour son choix désastreux de refuser une prolongation de 84 millions de dollars.

Derrière, Schroder a signé à Boston pour 5,9 millions sur une saison, avant de se faire transférer à Houston à la deadline 2022. Dennis est ensuite revenu à Los Angeles pour participer au run jusqu’en Finales de Conférence Ouest 2023, ce qui lui a permis de décrocher un deal de 26 millions avec les Raptors dans la foulée.

Dennis Schroder n’est resté qu’une demi-saison à Toronto avant de se faire transférer à Brooklyn à la deadline 2024. Montrant de belles choses chez les Nets, le meneur allemand a convaincu les Warriors de monter un transfert pour lui ce week-end.

Dennis Schroder has completed the NBA rainbow 🌈

Combien de temps Dennis La Malice restera-t-il à Golden State ? L’avenir nous le dira. Ce qu’on sait, c’est que Schroder n’est plus qu’à cinq équipes d’égaler le GOAT des journeymen NBA : Ish Smith.

