Comme tous les ans, il faudra surveiller les Lakers lors des semaines précédant la fin du marché des transferts (6 février 2025). Mais alors que la mythique franchise de Los Angeles est réputée pour tenter des gros coups, elle pourrait plutôt se concentrer sur des joueurs de rotation pour se renforcer.

Hier, en marge du match entre les Lakers et les Grizzlies, le coach J.J. Redick a été interrogé sur le profil idéal pour accompagner LeBron James – Anthony Davis – Austin Reaves – Rui Hachimura, les quatre joueurs qui ont été titulaires à chaque match disputé cette saison. Sa réponse ? “Un bon défenseur sur l’homme, qui n’a pas besoin du ballon, et qui peut shooter à 3-points.”

Ce profil-là, Redick galère à le trouver dans l’effectif actuel. D’Angelo Russell peut scorer mais est une passoire en défense. Cam Reddish sait défendre mais ne sert pas à grand-chose en attaque. Dalton Knecht est un sniper mais est limité dans sa moitié de terrain. Et enfin, Gabe Vincent peut rendre quelques services mais n’a rien de transcendant.

La solution viendra peut-être de Max Christie, précieux en défense dans la victoire face aux Grizzlies hier, ou alors… d’un transfert.

Will the #Lakers trade for a third star or look to improve their depth this offseason?https://t.co/u01L0BcC9W pic.twitter.com/FSMz9v9Mh3

— Lakers Nation (@LakersNation) June 4, 2024

D’après l’insider Jake Fischer, les Lakers devraient effectuer au moins un transfert avant la deadline de février. Au moins un, et peut-être plus, avec l’objectif de renforcer une profondeur d’effectif qui montre de grosses limites cette saison. Tim Bontemps d’ESPN indique plus ou moins la même chose, assurant que les Lakers cherchent un meneur et un intérieur sur le marché des transferts.

Parmi les noms fréquemment associés à la franchise de Los Angeles dans les rumeurs : Jonas Valanciunas, Dorian Finney-Smith, Malcolm Brogdon, Robert Williams III et encore quelques autres.

Très discret cet été, le président Rob Pelinka peut-il réaliser des mouvements malins pour relancer les Lakers, comme il a pu le faire en 2023 ?

Sources texte : Jake Fischer/ESPN