Alors que la saison 2024-25 semble déjà perdue pour les Pelicans, de nombreux dirigeants envisagent de faire leur marché à la Nouvelle-Orléans avant la trade deadline de février prochain. Trois joueurs sont considérés comme intransférables à NOLA, mais ce ne sont pas forcément ceux qu’on croit.

D’après les insiders Marc Stein et Jake Fischer, les trois joueurs en question sont Herb Jones, Trey Murphy III et Yves Missi.

Le premier est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, qui possède en plus un contrat hyper avantageux pour les Pels (13-14 millions par an jusqu’en 2027).

Le second – 24 ans seulement – a montré un potentiel two-way hyper intéressant, avec 38% de réussite à 3-points en carrière. Il est sous contrat jusqu’en 2029 (28 millions par an) et fait clairement partie du projet Pels.

Quant à Yves Missi, il a montré quelques belles choses en tant que rookie (9,2 points, 8,5 rebonds, 1,2 contre) et représente surtout l’une des seules options potables des Pelicans sur le poste de pivot.

Pour toutes ces raisons, voir ces gars-là sur la liste des intransférables n’est pas vraiment surprenant. Ce qui l’est plus, c’est de voir l’absence d’un Zion Williamson. Les Pelicans sont-ils ouverts à un transfert de leur phénomène, une nouvelle fois à l’infirmerie ?

Il y a quelques semaines, l’insider Shams Charania a indiqué que la Nouvelle-Orléans n’est pas dans l’optique de couper Zion. Mais peut-être que si une bonne offre arrive sur la table dans les semaines à venir, ils envisageront de le transférer. Le talent et le potentiel de Williamson peuvent intéresser une équipe désireuse de tenter un gros pari, mais la cote du bonhomme n’est pas très haute après sa plus récente blessure.

En plus de Zion, on sait que Brandon Ingram est sur la liste des transferts, et que l’avenir de C.J. McCollum en Louisiane n’est pas assuré. Dejounte Murray, arrivé cet été via un transfert, n’a lui pas encore vraiment pu montrer ses talents à cause d’une blessure en début de saison, et évolue sous un contrat avantageux (28,5 millions par an jusqu’en 2027-28). On l’imagine donc mal être retransféré, surtout au vu de la contrepartie lâchée par les Pels pour l’obtenir (Dyson Daniels et deux choix de premier tour de draft).

Qui partira ? Qui restera ?

