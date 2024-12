Si Mikal Bridges connaît des hauts et des bas depuis son arrivée aux Knicks cet été, il reste le joueur avec la plus grande durabilité de toute la NBA. Il n’a jamais raté un seul match depuis son arrivée dans la Grande Ligue, et en est désormais à 500 de suite !

Ne parlez jamais de load management à Mikal Bridges.

Avec 500 matchs joués sur 500 possibles depuis 2018, l’ailier des Knicks est l’Iron Man de la NBA. Il a atteint cette barre symbolique la nuit dernière dans la victoire des Knicks à Orlando.

“Il a joué 500 matchs de suite ? Nan, il faut faire un contrôle anti-dopage” a plaisanté son coéquipier Karl-Anthony Towns. “Tout le monde parle des talents offensifs et défensifs, mais la chose la plus importante que vous pouvez apporter, c’est votre disponibilité. C’est un énorme accomplissement, bravo à lui.”

Alors que c’est de plus en plus rare de voir des joueurs réaliser des saisons complètes aujourd’hui, Mikal Bridges est l’anti load-management. Peu importe les petits bobos qui peuvent accompagner le quotidien d’un joueur NBA, il tient à être sur le parquet. Et pas question de prendre de RTT pour souffler un coup !

Lors de la saison régulière 2022-23, durant laquelle il est passé de Brooklyn à Phoenix, Bridges a même joué… 83 matchs (sur 82 en théorie). On rappelle aussi que la dernière fois que Mikal a raté un match de basket, c’était au lycée. Il a en effet joué l’ensemble de ses 116 matchs à l’université de Villanova, juste avant d’arriver en NBA.

Mikal Bridges is insane pic.twitter.com/PhErxy8fNG

— KnicksNation (@KnicksNation) December 15, 2024

Mikal Bridges a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre le record d’A.C. Green (1 192 matchs joués de suite), mais on ne peut que saluer son exploit.

Source déclaration : New York Post