Mikal Bridges, l’indestructible : zéro match manqué en carrière et peut-être…. 83 matchs joués cette saison !

Mikal Bridges est incassable ! Présent en NBA depuis cinq saisons, l’ailier désormais aux Nets n’a jamais manqué un match ! 100% des rencontres disputées, voilà qui n’est pas courant de nos jours.

On part sur un papier spécial Iron Man aujourd’hui avec Mikal Bridges ! Iron Man, le film avec Tony Stark ? Rien à voir, c’est le nom qu’on accorde aux joueurs qui ne manquent jamais de matchs. Jamais blessé, jamais suspendu, même jamais malade ou alors peut-être qu’ils l’étaient mais qu’ils jouaient quand même. Bref, des gars qui ne connaissent que des saisons à 82 matchs ou presque. Mikal Bridges fait clairement partie de cette catégorie. Drafté en 2018, l’ailier sorti de Villanova n’a pour le moment jamais raté un match dans la Grande Ligue !

Mikal Bridges has yet to miss a game in his basketball career. He’s currently on track to play 83 games this season 🤯 pic.twitter.com/S8c4bf2lsE — Legion Hoops (@LegionHoops) April 2, 2023

Un accomplissement assez incroyable, surtout vu les circonstances. Pas de blessure, pas de maladie, pas même le COVID et ce maudit protocole sanitaire pour l’arrêter. Il n’a manqué qu’un seul match, c’est au moment de son transfert, mais c’est dû au retard des papiers, ce qui fait qu’il était inéligible et la Ligue n’a pas stoppé sa série. On pourrait se dire que c’est un coup de chance mais si on regarde un peu plus loin en arrière, on voit que le bonhomme n’a jamais raté un match à l’université non plus. 3 saisons chez les Wildcats et toujours en tenue ! La dernière fois qu’il était indisponible pour un match, c’était au lycée et il était malade.

En jouant les trois dernières rencontres de la saison, il pourrait intégrer un club prestigieux, celui des joueurs ayant disputé 83 matchs en une saison NBA. Selon ESPN, ils ne sont que 41 à avoir dépassé le nombre de matchs règlementaire d’une saison NBA. Le dernier, c’était Josh Smith en 2014-15. Le record all-time sur une saison appartient à Walt Bellamy, qui avait joué… 88 matchs sur la saison 1968-1969.

La question désormais est de savoir jusqu’où il pourra porter sa série. Actuellement, il en est à 388 matchs consécutifs. De quoi aller chercher un record NBA ? C’est pas gagné car il faudra aller déloger A.C. Green et ses 1192 matchs à la suite ! Vous avez bien lu, l’ancien joueur des Lakers n’a pas manqué un match entre 1986 et 2001 ! Pardon ?! Une dinguerie qui sera compliquée à égaler même si Bridges part sur d’excellentes bases. Il lui faut désormais disputer les dix prochaines saisons en intégralité pour égaler l’Iron Man originel. Bon courage !

Source texte : ESPN / Legion Hoops