Dans une rencontre tranquillement dominée, les Lakers ont pu compter sur un Anthony Davis des grands soirs. L’intérieur a marché sur Jaren Jackson Jr. et les Grizzlies, compilant 40 points et 16 rebonds dans la victoire de son équipe.

Par ici les stats de ce Lakers – Grizzlies au suspense limité

Alors qu’il avait connu quelques matchs de moins bien entre la fin novembre et début décembre, Anthony Davis semble reprendre ses bonnes habitudes avec les Lakers. Le Unibrow a profité de la venue des Grizzlies à la Crypto.com Arena pour le rappeler. Bien gavé par son complice de toujours, LeBron James, lequel revenait tout juste de blessure, Davis a marché sur la raquette des Oursons avec 40 points et 16 rebonds. Il égale ainsi sa meilleure perf au scoring et au rebond sur cette saison 2024-25.

Avec 12 points et 7 rebonds au bout du premier acte, le double-double était déjà en bonne voie. Les Lakers ont dominé les débats cette nuit, dans un match avec beaucoup de déchet de part et d’autres et où Memphis a couru après le score tout du long sans jamais vraiment donner de grosses frayeurs à son hôte.

Pour Davis, il y a quand même eu un gros coup de stress avec une épaule douloureuse qui l’a poussé à partir aux vestiaires pendant quelques minutes. Plus de peur que de mal pour l’intérieur, qui a pu finir la rencontre et continuer son chantier.

Anthony Davis down injured 😫

Doesn’t look good either.

He was playing with 4 fouls, idk why JJ Redick didn’t pull him out right away, this could have been prevented. pic.twitter.com/zU3Oy1Txro

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) December 16, 2024

Avec cette victoire plus ou moins maitrisée, les Lakers oublient leur sale défaite de vendredi face aux Wolves et préparent un peu plus sereinement une double confrontation face aux Kings en fin de semaine. D’ici-là, LeBron James et compagnie vont avoir le temps de souffler un peu puisque leur prochain match n’a lieu que jeudi soir.