La vengeance est un plat qui se mange froid mais pour Klay Thompson, il se mange surtout à coups de 3-points. L’arrière a été décisif cette nuit dans la victoire des Mavs face à son ancienne équipe de Golden State.

On le sait, Klay Thompson n’a pas très bien vécu ses derniers mois chez les Warriors. Malgré un héritage énorme laissé chez les Dubs, l’arrière n’avait pas su se mettre d’accord avec sa direction pour une prolongation de contrat. Parti depuis du côté de Dallas, Klay n’a pas oublié son ex et il s’est fait un plaisir de faire payer les Warriors cette nuit.

KLAY THOMPSON 🫡 pic.twitter.com/4Ebo6Vv2TU

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 16, 2024

Auteur de 29 points (mais aussi 4 passes et 5 rebonds) à 7/11 à 3-points, Klay a été l’un des leaders pour Dallas, en relai du fantastique Luka Doncic. On a surtout vu Thompson briller dans le money time, où il a inscrit 13 points, avec plusieurs gros tirs primés qui ont beaucoup compté. Vu les célébrations du bonhomme face au public, on sentait qu’il kiffait ce moment. Forcément, il y avait un peu d’émotion et de soulagement après la rencontre, au moment de donner ses impressions.

Klay is JUST DELIGHTFUL!!

Watch this!!! pic.twitter.com/FoJz8Mp53G

— MavsHighlights (@MavsHighlights) December 16, 2024

Hasard ou coïncidence, Klay Thompson a livré là son meilleur match de la saison pour les Mavs. C’est sa meilleure perf au scoring de la saison sous un uniforme des Mavs. Sa seconde meilleure performance était de 22 points et c’était.. aussi face aux Warriors. Les Dubs vont espérer ne pas le croiser au printemps en Playoffs à ce rythme-là. Plus sérieusement, Thompson s’offre là un bon match référence pour continuer à monter en puissance avec les Mavs. Son entente avec Luka Doncic est déjà bien visible et il se régale des décalages du Slovène, toujours prêt à attirer l’attention pour offrir des cadeaux aux copains à la dernière minute.