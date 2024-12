Warriors et Mavs avaient la cible dans l’œil cette nuit. Dans le feu d’artifice qui s’est joué du côté du Chase Center, c’est pas moins de 48 tirs à 3-points qui ont été inscrits ! C’est un nouveau record NBA !

Sur les 276 points cumulés entre Mavs et Warriors, 144 sont venus de derrière la ligne à 3-points. C’est tout simplement historique puisqu’aucun autre match n’a été si prolifique à longue distance depuis la création de la Ligue. Il faut dire qu’entre Stephen Curry, Klay Thompson, Kyrie Irving ou encore Luka Doncic, il y avait du gros talent offensif sur le parquet mais ce sont les deux groupes dans l’ensemble qui ont été impressionnants d’efficacité à longue distance. 51% d’adresse du parking pour les Mavs, 50% pour les Warriors, c’est très, très, très fort.

On aurait sans doute pu s’en douter en voyant Draymond Green aligner 3 tirs primés dès le premier quart, symbole d’une soirée où tout pouvait arriver. Autre clin d’oeil du destin, c’est Klay Thompson qui va acter le record dans le 4ème quart-temps, face à son ancienne équipe. L’arrière est donc un peu plus dans l’histoire de la Ligue, lui qui est donc le joueur qui a inscrit le plus de tirs primés sur un match (14), sans oublier sa participation au record de cette nuit entre deux équipes (48). Le précédent record était de 44 tirs à 3-points.

48 MADE THREES 🎯

The Mavericks and Warriors combined for the most 3PM in a single game in NBA history!

Mavs get the big win in The Bay 🔥 pic.twitter.com/khzBnblXSB

— NBA (@NBA) December 16, 2024

Les Warriors ont aussi établi un record, celui du plus grand nombre de tirs à 3-points inscrits (27).. au cours d’une défaite. Le précédent record appartenait aux Clippers et datait de 2023 (26). Pas vraiment la plus belle façon d’entrer dans les bouquins d’histoire mais la performance reste époustouflante pour les Dubs.

Bon courage désormais pour aller faire chuter ce nouveau record, même si on sait que dans une NBA toujours plus portée sur le tir à 3-points et le rythme rapide, il ne faut jamais dire jamais.

