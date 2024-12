Tout simplement dans la zone, Luka Doncic a livré une masterclass cette nuit lors de la victoire des Mavs face aux Warriors. Auteur de son meilleur match de la saison, le Slovène rappelle à tous qu’il faudra encore compter sur lui pour la course au MVP.

Impossible de savoir à quoi s’attendre avec un phénomène comme Luka Doncic. Si parfois le génial meneur peut agacer par son comportement ou sa capacité à sortir des matchs en parlant avec les arbitres, il faut reconnaître que c’est un pur génie de la balle orange. Cette nuit, du côté de San Francisco, il a rappelé à quel point il était grand et à quel point il était LE patron de cette équipe de Dallas.

Il n’y eut aucun temps mort dans le récital de Luka face aux Warriors. Une entame idéale avec 15 points en 6 minutes pour mettre les siens en tête, une adresse qui frise la perfection pendant la grande majorité du match, un triple-double à 40 points validé après même pas trois quart-temps. Et bien sûr un money time encore une fois bien géré, avec intelligence pour s’adapter aux prises à deux des Warriors. De Luka le scoreur à Luka le facilitateur, il n’y a qu’un pas et celui-ci se fait une joie de le faire sur chaque action.

Même défensivement, on l’a vu faire plusieurs fois les efforts, signe d’une prestation complète de la part de Lulu, indispensable dans la victoire des siens.

La feuille de stats finale se passe de commentaires : 45 points, 13 passes, 11 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et 69% au tir dont 54% de loin ! C’est le 9ème match en triple-double à 40 points ou plus en carrière pour Luka, qui réalise son season high aux points au passage.

Certes, c’était un match porté sur l’attaque mais on ne peut même pas blâmer les Warriors, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Luka a mis des paniers absolument insensés de bout en bout, il a été touché par la grâce et c’est une phrase qu’on répète souvent pour lui. Si le bonhomme voulait se donner une meilleure chance d’aller décrocher son premier titre de MVP en fin de saison, voilà le genre de statement game dont il a besoin, face à cador comme Stephen Curry. Chapeau au magicien Luka Doncic.