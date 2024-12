Luka Doncic monstrueux, les Mavs remportent un match fou à Golden State ! (143-133)

Dans un match fou qui aura tenu toutes ses promesses, c’est finalement Dallas qui l’emporte à Golden State dans le sillage d’un Luka Doncic titanesque. On tient l’un des plus beaux matchs de la saison.

Difficile de trouver les mots après un tel spectacle, après un match où les lois de la logique ont semblé prendre fin. On savait que ce match pouvait être incroyable mais sans doute pas à ce point-là non plus.

Il valait mieux ne pas arriver en retard car c’est parti à mille à l’heure avec Luka Doncic déjà dans ses œuvres dès le premier quart. 15 points en 6 minutes pour Luka et Dallas est en feu total offensivement. Brasier offensif, joueurs dans la zone, attaque de feu, prenez les termes que vous voulez mais tout marche pour parler de ce match. On aurait pu craindre que les Mavs ne détruisent tout suspense trop rapidement mais les Warriors ne disent jamais non à un bon concours à 3-points.

Nous voilà donc avec deux équipes qui ne ratent rien et un score qui enfle vite avec un rythme soutenu ! Les Warriors ont déjà planté 18 tirs primés à la pause ! Et pourtant, ils sont en retard de 7 points au tableau d’affichage (81-74). Faut dire qu’en face, outre Luka qui fait absolument ce qu’il veut, c’est tout Dallas qui est dans la zone avec des pourcentages au shoot plus proches de 2k que de la réalité.

Le retour des vestiaires ne change rien avec Luka Doncic toujours aussi insolent de réussite. Le voilà en 41/10/10 alors qu’il reste.. 5 minutes dans le troisième quart-temps. Tout simplement indéfendable. Si Dallas est incroyable en attaque, les texans n’arrivent pas à tuer totalement le match. Dès qu’un gap se crée, Golden State trouve la parade avec ses shooteurs et ses lieutenants. Une fin de quart-temps désastreuse de la part des Mavs permet aux Warriors de revenir à l’écart de -7, rien n’est fait.

Place au money time et il va l’a aussi envoyer du très lourd. Kyrie Irving et Stephen Curry se la joue 2016 avec un échange de paniers plus clutchs les uns que les autres. Luka arbitre tout ça avec un peu moins de scoring désormais, il faut dire que les Warriors ont décidé de le doubler régulièrement. Pas grave pour Dallas car un ancien de la maison Dubs a prévu le coup.

Klay Thompson empile les tirs à 3-points dans le money time pour garder les siens en tête. L’ancien Splash Brother score 29 points dont 13 dans le seul money time. Il fait très mal à son ancienne équipe, sa revanche est accomplie. Un Klay qui a d’ailleurs participé à un record NBA cette nuit : celui du plus grand nombre de tirs à 3-points inscrits dans un match NBA. 48 entre les deux équipes, c’est quatre de plus que l’ancien record.

Avec 27 tirs primés, les Warriors ont eux frôlé le record all-time pour une seule équipe, mais celui-ci reste dans les mains de Boston et Milwaukee. Les Dubs ont été très chauds au shoot mais cela ne fut pas suffisant face au volcan Dallas. Golden State devient d’ailleurs la première équipe NBA à perdre malgré 27 tirs à 3-points inscrits. C’est dire..

Incroyable match, incroyable finish, avec un Luka Doncic qui finit avec 45 points, 13 passes, 11 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et un peu plus de 69% au tir. On en redemande !

Source texte : Bobby Karalla