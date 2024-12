Les Knicks mettent fin à l’invincibilité du Magic à domicile (100-91)

Invaincu dans son antre depuis le mois de mars, le Magic est enfin tombé au KIA Center, la faute aux Knicks de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns. Sans ses leaders en tenue, la marche était tout simplement trop haute pour Orlando.

Pour les stats complètes de ce match, c’est par ici

On a un temps cru que le Magic allait encore gagner un match dans la boue et au courage. Il faut dire que cette équipe ne semble pas capable de couler, même avec ses deux meilleurs joueurs sur la touche pendant plusieurs semaines. Mais face à une équipe des Knicks bien plus fournie en talents (disponibles), il aurait fallu une nouvelle masterclass pour aller l’emporter. Mo Wagner aurait pu être le héros de cette soirée, l’Allemand a livré ce qui est sans doute l’un des si ce n’est le meilleur match de sa carrière avec 32 points en sortie de banc !

Mais plombé par son adresse de loin, et pas aidé par un Jalen Suggs tendu et maladroit, Orlando a craqué dans la dernière ligne droite face aux assauts de Jalen Brunson (31 points) et d’un Karl-Anthony Towns en mode glouton (22 points, 22 rebonds !).

C’est la première défaite du Magic cette saison à domicile, c’était la dernière équipe à maintenir une invincibilité cette saison. Pour être encore plus précis, il faut remonter à la fin mars 2024 pour retrouver trace d’une défaite d’Orlando sur son terrain. C’était Kawhi Leonard et les Clippers qui étaient venus dicter leur loi en Floride. Neuf mois plus tard, le KIA Center a (enfin) été reconquis par une autre franchise.