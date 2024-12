Entre deux phases finales de NBA Cup, la saison régulière reprend ses droits et c’est le cas en ce dimanche avec sept affiches au menu dont un alléchant Spurs – Timberwolves qui va voir s’affronter Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

Le programme NBA de ce soir

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans à 23h

Orlando Magic – New York Knicks à 00h

Washington Wizards – Boston Celtics à 00h

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves à 1h

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers à 2h

Golden State Warriors – Dallas Mavericks à 2h30

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies à 3h30

Victor Wembanyama croise Rudy Gobert

Après ses deux lancers francs victorieux face aux Blazers, Victor Wembanyama va avoir une adversité d’un niveau supérieur avec la réception des Wolves sur les coups d’une heure du matin.

Si Wemby s’affiche en grand favori de la course au Défenseur de l’Année, Minnesota a la défense la plus en forme de la Ligue avec seulement 91 points encaissés sur les cinq derniers matchs. Une défense emmenée par le DPOY en titre : Rudy Gobert.

Alors est-ce que les Spurs trouveront la faille pour faire sauter les nombreux verrous des Wolves ? La réponse ce soir.

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr contre les champions en titre

C’est le match le plus déséquilibré de la nuit, les Celtics avec le troisième meilleur bilan de la Ligue se déplacent à Washington pour y défier les Wizards qui possèdent le pire bilan de toute la NBA.

Sauf miracle, Boston devrait s’en sortir sans trop se fouler, mais comme tout bon français qui se respecte, on sera devant histoire de voir comment vont se débrouiller Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly.

Donc on vous dit rendez-vous à 1h du matin.

Les Lakers peuvent-ils sortir la tête de l’eau ?

Sur une série de quatre défaites en cinq matchs, la situation commence à sérieusement devenir compliquée du côté de Los Angeles.

Avec LeBron James toujours absent pour des raisons personnelles, cela va être à Anthony Davis de porter la baraque des Lakers sauf qu’en face, il y a les Grizzlies, l’une des meilleures équipes de l’Ouest.

L’opération ne s’annonce pas facile pour les Angelinos et les Oursons devraient se faire un malin plaisir d’enfoncer un peu plus les hommes de JJ Redick, mais sait-on jamais, on sera quand même debout à 3h30 du matin au cas où D’Angelo Russell se décide à jouer sérieusement au basket…