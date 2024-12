On ne va pas se mentir, sur le papier, cette affiche entre Spurs et Blazers n’était pas la plus excitante de la soirée. Pourtant, dans les faits, on a eu un excellent match de basketball au terme duquel c’est San Antonio qui s’est imposé, 118 à 116.

Dès le premier quart-temps, on se doutait qu’on allait passer une soirée particulière. Chris Paul commence la soirée sur les chapeaux de roue avec 5 points, 4 rebonds et 4 passes. On se dit alors qu’on va assister à une masterclass du Point God, mais tout ne va pas se passer comme prévu.

Dans les dernières minutes de cette entame de rencontre, CP3 réussit la prouesse de se prendre deux fautes techniques en… 11 secondes.

Les deux fautes techniques de Chris Paul, commises en… 15 secondes 💀

Merci, au revoir.

Forcément, sans leur maître à jouer, les Spurs sont à la peine et les Blazers en profitent pour mener grâce au duo Jerami Grant / Anfernee Simons. Déjà, si à deux semaines de l’année 2025, c’est Jerami Grant le meilleur joueur sur un match, c’est qu’il y a eu un problème quelque part.

Les deux lascars de Portland permettent à Rip City de prendre jusqu’à 17 points d’avance sauf que, comme toute équipe qui tanke et qui se respecte, ça craque.

Les Blazers subissent un 11-0 dès l’entame des 12 dernières minutes de la part des Spurs sous l’impulsion de… Julian Champagnie qui plante deux bombinettes derrière l’arc pour ramener San Antonio à hauteur de leur adversaire du soir.

Julian Champagnie’s 3 brings the Spurs within 3 after being down by as many as 17 👀

Under 3 minutes to play on NBA League Pass!

Si, sur la ligne statistique, c’est bien Victor Wembanyama le meilleur joueur des Spurs avec 28 points, 7 rebonds et 7 passes, dans le money-time, ce n’est pas lui qui se fait le plus remarquer.

Cette victoire des Spurs, c’est avant tout un effort collectif. D’un côté, le hustle de Jeremy Sochan et de l’autre, l’adresse extérieure de Devin Vassell (23 points à 9/16 en sortie de banc).

Malgré tout, les Blazers ne lâchent pas le steak et le score est à égalité à 6 secondes de la fin. 116-116.

La balle est pour les Spurs et elle atterrit dans les mains de Wemby. Le Français parvient à provoquer la faute et ne tremble pas sur la ligne.

Si Deni Avdija tente une dernière offrande pour offrir le hold-up à Portland, la gonfle ne pénètre pas les filets et San Antonio s’en sort 118 à 116 et passe au-dessus de la barre des 50% de victoires avec 13 victoires pour 12 défaites.