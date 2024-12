Huit affiches au programme de cette nouvelle soirée de NBA et le banger de la nuit avait lieu à Portland et ça, on ne l’avait pas vu venir. Par contre, une nouvelle blessure de Joel Embiid, c’était, peut-être, un peu plus prévisible.

Les résultats de la nuit NBA

Cavaliers – Wizards : 115-105 (stats)

– Wizards : 115-105 (stats) Sixers – Pacers : 107-121 (stats)

: 107-121 (stats) Wolves – Lakers : 97-87 (stats)

– Lakers : 97-87 (stats) Grizzlies – Nets : 135 – 119 (stats)

– Nets : 135 – 119 (stats) Bulls – Hornets : 109-95 (stats)

– Hornets : 109-95 (stats) Nuggets – Clippers : 120-98 (stats)

– Clippers : 120-98 (stats) Jazz – Suns : 126-134 (stats)

: 126-134 (stats) Blazers – Spurs : 116-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Wizards ont opposé beaucoup de résistance à Cleveland mais les Cavaliers ont eu le dernier mot. Match compliqué pour les hommes de Kenny Atkinson, qui ont cherché leur rythme quasiment du début à la fin. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr ont d’ailleurs régalé côté Washington !

Quand Tyrese Haliburton fait du Tyrese Haliburton, tout va mieux pour les Pacers : 32 points, 11 passes, 3 rebonds à 12/23 au tir dont 7/15 de loin pour le leader d’Indiana. Et la victoire en prime à Philadelphie !

En parlant des Sixers, cauchemar : Joel Embiid a été touché au visage lors d’un rebond, fracture du sinus pour le pivot, son indisponibilité n’est pas encore connue…

Les Wolves s’offrent des Lakers privés de LeBron James et très maladroits balle en main. Gagner un match avec 21 pertes de balles ? Faut pas rêver, les mecs.

Ja Morant qui trashtalk Jordi Fernandez, ça vaut le détour. Victoire des Grizzlies, qui confirment un peu plus la bonne forme du moment. Ja score 28 points, 10 passes et 7 rebonds à 10/19 au tir.

Qui a regardé Bulls – Hornets ?

Les Clippers n’ont tenu qu’une mi-temps avant de se faire rouler dessus par les Nuggets.

Pour son retour, Kevin Durant plante 30 points et les Suns retrouvent le chemin de la victoire.

Dans un match complètement fou, les Spurs braquent les Blazers grâce à deux lancers francs clutchs de Victor Wembanyama.

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly : 27 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 contres à 10/18 au tir dont 5/8 de loin.

Alexandre Sarr : 14 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre à 6/10 au tir dont 2/4 de loin.

Guerschon Yabusele : 4 points, 1 rebond à 0/4 au tir et 4/4 aux lancers.

Rudy Gobert : 12 points, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre à 5/8 au tir.

Nicolas Batum : 6 points, 1 rebond et 3 interceptions à 2/3 au tir.

Moussa Diabaté : 5 points, 3 rebonds et 1 interception à 2/2 au tir.

Victor Wembanyama : 28 points, 7 rebonds, 7 passes à 8/19 au tir et 2/6 de loin.

Rayan Rupert a ciré le banc bien comme il faut.

Même résultat pour Sidy Cissoko.

Le highlight de la nuit

Behind-the-back snatch.

Middy at the halftime buzzer.

Ja Morant making it look easy to close the 1H! pic.twitter.com/PMizGVzhjD

— NBA (@NBA) December 14, 2024

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

