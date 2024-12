Pas mal de Français cette nuit sur les parquets NBA, de Washington à Portland. On note le duo en forme de la soirée : Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly !

Les résultats de la nuit NBA

Cavaliers – Wizards : 115-105 (stats)

– Wizards : 115-105 (stats) Sixers – Pacers : 107-121 (stats)

: 107-121 (stats) Wolves – Lakers : 97-87 (stats)

– Lakers : 97-87 (stats) Grizzlies – Nets : 135 – 119 (stats)

– Nets : 135 – 119 (stats) Bulls – Hornets : 109-95 (stats)

– Hornets : 109-95 (stats) Nuggets – Clippers : 120-98 (stats)

– Clippers : 120-98 (stats) Jazz – Suns : 126-134 (stats)

: 126-134 (stats) Blazers – Spurs : 116-118 (stats)

Bilal Coulibaly

Comment décrire la rencontre de Bilal ? Il a montré l’ensemble de ses skills baskets. De la percussion, avec le physique qui s’impose sur le défenseur, des banderilles longues distances à un pourcentage satisfaisant (cinq tirs à 3-points, son record en carrière) et le toucher nécessaire pour déposer le ballon lorsque la finition est proche du cercle. En gros, une soirée vraiment réussie !

Bilal Coulibaly contre les Cavaliers :

🔹 27 POINTS

🔹 6 REBONDS

🔹 5 PASSES

🔹 10/18 AU TIR, 5/8 DU PARKING

Ne manquait plus que la victoire afin de rendre cette soirée vraiment royale pour Bilal !

Costaud, intense et adroit, on STREAME 🇫🇷

pic.twitter.com/4HDxT56t0E

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2024

Alexandre Sarr

14 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre pour Alex, qui a contribué à animer la soirée à Cleveland. On note son début de match particulièrement propre, c’est franchement un bon signe pour la suite !

Another triple for Alex 👌

📊 14 PTS | 6 REB pic.twitter.com/zKqajqhpeq

— Washington Wizards (@WashWizards) December 14, 2024

Guerschon Yabusele

4 points et 1 rebond pour Yabu’ à 0/4 au tir et 4/4 aux lancers, soirée compliquée face aux Pacers…

Rudy Gobert

Rudy est solide ! 12 points, 13 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 5/8 au tir pour la Gob’, qui a été important en défense notamment. Les Wolves l’emportent face aux Lakers, cerise on the cake.

Nicolas Batum

La veille de son anniversaire (heure de Los Angeles), Nicolas Batum a été titulaire pour la première fois de la saison avec les Clippers. Si, sur le plan individuel, il a été plutôt bon dans son registre avec 6 points et 3 interceptions, les Clippers se sont faits atomiser par les Nuggets.

Moussa Diabaté

Moins de 9 minutes au compteur de Mouss’ qui a quand même trouvé le temps de mettre 5 points et de prendre 3 rebonds.

Victor Wembanyama

Encore une grosse ligne de stats pour l’Alien de San Antonio : 28 points, 7 rebonds, 7 passes, les deux lancers francs de la gagne. En gros, une belle soirée au bureau pour Wemby.

Victor Wembanyama tonight

• 28 points

• 7 rebounds

• 7 assists

• 2 blocks

Spurs COMEBACK WIN ✅ pic.twitter.com/hTSRSM6uoZ

— Bala 💫 (@BalaPattySZN) December 14, 2024

Sidy Cissoko

A ciré le banc bien comme il faut. En gros, il n’a pas joué.

Rayan Rupert

Vous prenez la ligne sur Sidy Cissoko, vous faites “copier / coller” et vous obtenez celle de Rayan Rupert.

Armel Traoré

Même sanction que pour les deux noms précédents.

Le programme de ce soir (demi-finales de NBA Cup)