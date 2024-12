Les jours se suivent et se ressemblent pour Joel Embiid. Jojo joue un peu au basket puis se blesse à nouveau et ce n’est pas en ce jour de vendredi 13 que l’ancien MVP allait connaître un peu de repos.

On joue la fin de la première mi-temps de ce très passionnant (pas vraiment) Pacers – 76ers et jusqu’ici Joel Embiid produit un match plutôt moyen avec certes 12 points, mais de la maladresse au tir et face au terrifiant secteur intérieur d’Indiana (vraiment pas pour le coup), c’est plutôt une contre-performance.

Pour en revenir aux faits, l’Americano-Camerounais conteste efficacement un tir de Tyrese Haliburton sauf qu’il ne voit pas Benedict Mathurin arriver telle une étoile filante pour tenter une claquette. Quand il se rend compte qu’il y a du grabuge dans son dos, c’est trop tard : le double 0 est déjà dans les airs.

Dans sa chute, l’avant-bras de l’ailier des Pacers rencontre le visage du franchise player des 76ers. Joel Embiid s’effondre au sol visiblement sonné par le coup.

Joel Embiid will not return to the game tonight after this play…Hope he is OK. 🙏

pic.twitter.com/1xe1NxKqBw

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2024

Joel Embiid au sol : une image qu’on a vu 100 fois et qu’on n’aime toujours pas voir.

La mi-temps arrive et les deux équipes repartent aux vestiaires, un vestiaire que l’ancien MVP ne quitte pas, souffrant d’une blessure sur la partie droite de son visage.

À l’heure où ces lignes sont écrites, l’indisponibilité de Joel Embiid n’est pas encore connu, mais l’intérieur va subir des tests supplémentaires pour déterminer la durée de son absence.

C’est évidemment un coup dur pour Philly qui tente de mettre en place une belle dynamique pour amorcer une remontée au classement de l’Est.

Les 76ers semblent être maudits cette saison et ce vendredi 13 vient en rajouter une couche sur une saison déjà bien morose malgré les grandes espérances de l’été dernier.

