Oh la belle doublette tricolore pour animer notre début de nuit. Face aux Cavaliers, les Wizards se montrés bien tenaces, et ils le doivent en partie à Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Le premier nommé a carrément envoyé 27 points, ne manquait plus que la victoire mais bon, faut pas en demander trop non plus, on parle de Washington.

Qu’il est beau, ce match de notre Frenchie ! Une superbe performance individuelle, dans une défaite – malheureusement – face aux Cavaliers. On est à Washington, là où le succès n’importe encore que peu. On se passera donc bien de mettre en relief la prestation avec le résultat collectif.

Bilal Coulibaly contre les Cavaliers :

🔹 27 POINTS

🔹 6 REBONDS

🔹 5 PASSES

🔹 10/18 AU TIR, 5/8 DU PARKING

Ne manquait plus que la victoire afin de rendre cette soirée vraiment royale pour Bilal !

Costaud, intense et adroit, on STREAME 🇫🇷

pic.twitter.com/4HDxT56t0E

Comment décrire la rencontre de Bilal ? Il a montré l’ensemble de ses skills baskets. De la percussion, avec le physique qui s’impose sur le défenseur, des banderilles longues distances à un pourcentage satisfaisant (cinq tirs à 3-points, son record en carrière) et le toucher nécessaire pour déposer le ballon lorsque la finition est proche du cercle. En gros, une soirée vraiment réussie. Ça mérite bien des highlights !