Parmi les matchs oubliables et que vous ne souhaitez pas voir cette saison, on peut vous assurer qu’il y a déjà ce Wolves – Lakers. Véritable bouillie de basket – pour ne pas dire une belle purge des famille – au terme de laquelle les Angelinos sont tombés (87-97). Anthony Davis et sa bande enchaînent une quatrième défaite en cinq matchs.

C’est sans LeBron James que les Lakers partaient défier les Wolves et se pointer face à l’une des meilleures défenses de la Ligue sans l’un de ses meilleurs scoreurs, ça a de quoi poser quelques soucis.

Comme prévu, dès le début de match, les Angelinos ont du mal à se trouver un chemin vers le cercle et les hommes de JJ Redick perdent… 11 ballons sur les seules 12 premières minutes de la rencontre. Belle perf !

On ne vous fait pas un schéma, il est difficile de gagner quoi que ce soit dans ces conditions. Les Wolves flirtent avec les 10 points d’avance au terme du premier acte et ne vont jamais lâcher cet écart.

De toute façon, ce n’est pas comme si les Lakers avaient montré une quelconque envie de remporter ce match.

Seul Anthony Davis a essayé d’apporter un peu en attaque, mais entre des choix assez bizarres quand ses Lakers comptaient 12 points de retard ou ses errances défensives, on ne peut pas dire qu’il s’est imposé comme le moteur d’une éventuelle remontada made in Los Angeles.

Par contre, s’il y en a bien un qui a joué un rôle essentiel dans le défaite des Californiens, c’est D’Angelo Russell (comme souvent vous nous direz). Seulement 5 points inscrits, deux pertes de balle, une passe décisive et un horrible 2/10 au tir.

D’Angelo Russell vs Minnesota

5 Points

1 Assist

2 Turnovers

3 Fouls

2/10 FG

1/7 3P pic.twitter.com/GPyrswKE0D

— Hater Report (@HaterReport_) December 14, 2024

Vous l’aurez compris, il n’y a pas grand chose à sauver de ce match côté Lakers.

Côté Wolves, encore une performance défensive de haut vol. Sur leurs sept derniers matchs, les Loups ont encaissé moins de 95 points à six reprises. Ce soir, c’est le collectif qui a brillé à l’image d’un Jaden McDaniels qui avait la main chaude avec ses 18 points et 9 rebonds.

Jaden McDaniels tonight:

18 Points

9 Rebounds

5 Steals

2 Blocks

63% FG

Menace on defense. 🔒 (via @realapp_) pic.twitter.com/5XIfNKP9in

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 14, 2024

Vous l’aurez compris, entre une équipe des Lakers qui ne semblaient pas en avoir grand chose à faire de cette rencontre et une team de Minnesota qui avait mis les barbelés en défense, le match était certes pas fun à voir, mais cela permet aux Wolves d’empocher la victoire 97 – 87.

Les Angelinos continuent de glisser à l’Ouest avec une 4ème défaite en 5 matchs.