Chris Paul a brillé face aux Blazers, mais pas de la manière attendue. CP3 a récolté deux fautes techniques en moins de 15 secondes synonymes d’expulsion.

Le Point God avait bien démarré sa rencontre face à Portland avec 5 points et 4 passes. Tous les éléments étaient réunis pour nous offrir une rencontre vintage de CP3 et on l’a eu… ou presque.

Chris Paul n’a jamais été réputé pour avoir la langue dans sa poche, cette nuit n’a pas fait exception à la règle. Le meneur s’est plaint une première fois aux arbitres et les hommes en gris devaient être un peu à fleur de peau parce que le vétéran des Spurs a reçu sa première faute technique.

Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

Sur la remise en jeu, c’est… Chris Paul qui perd directement le ballon. Une action qu’on a pas l’habitude de voir de la part du deuxième meilleur passeur de l’Histoire, mais qui montrait bien des signes de nervosité de sa part.

Pendant qu’Anfernee Simons tirait ses lancers francs, l’ancien des Spurs a continué de se plaindre aux arbitres et allez hop deuxième faute technique sur la truffe et direction la douche.

On ne sait pas ce que Chris Paul a pu murmurer à l’oreille des arbitres, mais on n’est vraiment pas certain qu’un tel comportement de la part de ceux qui dirigent la rencontre soit la meilleure pub pour ramener du public devant les matchs de la National Basketball Association.

Les deux fautes techniques de Chris Paul, commises en… 15 secondes 💀

pic.twitter.com/t0cEdfltBV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2024