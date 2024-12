Transféré des Pelicans aux Hawks au cours de l’intersaison (contre Dejounte Murray), Dyson Daniels a changé de dimension à Atlanta cette saison. Mais il est surtout content d’avoir échappé à la “malédiction des Pels”.

Depuis plusieurs années maintenant, il est devenu impossible de parler des New Orleans Pelicans sans parler de blessures. C’est particulièrement vrai cette année, avec une accumulation flippante de pépins physiques en l’espace de quelques semaines seulement.

Zion Williamson, Brandon Ingram, Dejounte Murray, Herb Jones, C.J. McCollum, Trey Murphy III, Jose Alvarado, Jordan Hawkins, tous ont fait au moins un séjour prolongé à l’infirmerie cette saison, ce qui explique le terrible bilan des Pels actuellement (5 victoires – 21 défaites).

Ancien joueur des Pelicans (entre 2022 et 2024), Dyson Daniels n’est pas étranger aux énormes problèmes de blessures qui plombent NOLA. L’année dernière, le nouveau chien de garde des Hawks a notamment été victime d’une déchirure du ménisque sous les couleurs des Pels. Pour lui, la franchise de Louisiane a forcément été construite sur un cimetière indien.

“Cette franchise est maudite” a déclaré Daniels à Marc Stein avec un sourire ironique. “Chaque année il y a autre chose. Je suis content de ne plus jouer là-bas. Il y a une malédiction. Là-bas, j’ai eu quatre ou cinq entorses à la cheville. Je ne sais pas ce qu’il y a dans l’eau là-bas. Ils ont des blessures aux ischios, aux genoux, même des commotions. Ils sont victimes de tout là-bas. Je ne sais pas comment l’expliquer, peut-être parce qu’ils jouent dur ?”

Les mots sont forts de la part de Dyson Daniels, surtout quand on prend en compte le fait qu’il a changé de dimension depuis qu’il a quitté la Nouvelle-Orléans.

Aux côtés de Trae Young cette saison, Daniels s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs NBA, comme le meilleur intercepteur de la Ligue (3 steals par match !), tout ça en explosant ses standards offensifs (13,5 points et 3,3 passes de moyenne). L’Australien est l’une des raisons qui expliquent le début de saison plutôt séduisant des Hawks, eux qui disputeront notamment les demi-finales de la NBA Cup ce week-end à Las Vegas.

Dernier élément à noter : Dyson Daniels est en bonne santé et n’a raté que deux matchs sur 26 cette saison. On ne peut pas en dire autant à la Nouvelle-Orléans…

Source texte : Marc Stein

Dyson Daniels says the New Orleans Pelicans are “cursed,” and he’s glad he’s no longer playing there 😳

“That organization’s cursed. Every year there’s something new. I’m happy I’m not there anymore…I had like four or five ankle injuries down there as well. There’s something… pic.twitter.com/VK3XESFtH3

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 13, 2024