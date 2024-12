Touché à la cheville, Kevin Durant a manqué les trois derniers matchs de Phoenix (trois défaites) mais est sur le point de faire son retour ce vendredi, contre le Jazz à Utah. Voilà qui devrait redonner le sourire aux fans des Cactus.

Ce n’est un secret pour personne : les Suns avec ou sans Kevin Durant, c’est le jour et la nuit.

Phoenix a remporté 11 de ses 13 matchs avec KD sur le parquet, mais a réussi à perdre 9 matchs sur 10 quand Easy Money était à l’infirmerie. D’après ce théorème, les Suns devraient donc battre le Jazz cette nuit.

Kevin Durant on possible minute restriction: “Whatever coach needs me to do. I always say if he wants me to play 48, I’m here for that, but if he’s trying to ease me back into the flow of things, that’s cool. too. It’s going to be up to me to adapt as a player regardless.” #Suns https://t.co/dcU6mQhDQ2

Comme l’indique l’insider des Suns Duane Rankin, Kevin Durant jouera ce soir et ce pour la première fois depuis le 3 décembre. C’est ce jour-là, dans un match face aux Spurs, que KD s’est blessé à la cheville. Depuis, il a vu ses copains s’incliner face aux Pelicans, au Heat et au Magic, à chaque fois à l’extérieur. Phoenix affiche aujourd’hui un bilan global de 12 victoires – 11 défaites pour une décevante 10e place à l’Ouest.

Durant pourrait logiquement être limité en minutes ce soir, histoire de reprendre le rythme tranquillement face à la deuxième pire équipe de la Conférence Ouest.

