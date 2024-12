5 Français ont foulé les parquets cette nuit en NBA. De Washington à San Antonio, de Bilal Coulibaly à Rudy Gobert en passant par Victor Wembanyama, qu’ont donné nos tricolores ?

Les résultats de la nuit NBA

Pacers – Pelicans : 119-104 (stats)

– Pelicans : 119-104 (stats) Wizards – Celtics : 98-112 (stats)

: 98-112 (stats) Magic – Knicks : 91-100 (stats)

: 91-100 (stats) Spurs – Wolves : 92-106 (stats)

: 92-106 (stats) Suns – Blazers : 116-109 (stats)

– Blazers : 116-109 (stats) Warriors – Mavericks : 133-143 (stats)

133-143 (stats) Lakers – Grizzlies : 116-110 (stats)

Victor Wembanyama

Des stats “correctes” pour les standards de Wemby, qui a rendu une grosse copie en défense, avec notamment 7 contres ! Offensivement, ce fut plus compliqué, mais il n’a pas été aidé non plus avec les seuls Sochan et Barnes comme vrais soutiens en attaque. Il y aura des meilleurs matchs.

Sidy Cissoko

On ne le voit pas souvent chez les Spurs ces temps-ci et Sidy a pu profiter du garbage time pour aller chercher quelques points. 6 en 3 minutes et un parfait 2/2 à longue distance. Pouvait pas faire mieux notre tricolore.

Rudy Gobert

On retiendra les 3-points et c’est presque tout, comme on dirait en foot. Hormis quelques flashs en début de money time, Rudy Gobert a connu une soirée bien compliquée, avec plusieurs manqués incroyables sous le cercle voire seul face au panier, et des actions balle en main pas très inspirées. On ne serait pas surpris de voir le Shaq en profiter pour l’afficher encore dans le Shaqtin’ A Fool de la semaine prochaine.

Bilal Coulibaly

Encore un match sérieux de la part de Bilou. Une feuille de stats bien noircie, toujours là en défense sur les meilleurs scoreurs adverses. Son début de match à 11 points sur le premier quart-temps nous a fait rêver d’un match XXL, l’adresse a manqué par la suite mais l’impression globale reste bonne pour Coulibaly, toujours précieux pour les siens.

Alexandre Sarr

14 points, 6 rebonds et 2 contres pour l’intérieur français des Wizards. Il y a du bon et du moins bon. Il semble plus à l’aise sur le plan offensif, combinant régulièrement avec son pote Bilal, mais le shoot ne suit pas encore. On l’a vu aussi se faire cibler plusieurs fois en défense par Jayson Tatum.

Le programme de ce soir