Les matchs de la nuit en NBA sont désormais dans le rétro, l’occasion de faire un gros résumé de tout ce qu’il s’est passé dans les dernières heures sur les parquets US. On vous dit tout avec le café et les croissants.

Les résultats de la nuit NBA

Pacers – Pelicans : 119-104 (stats)

– Pelicans : 119-104 (stats) Wizards – Celtics : 98-112 (stats)

: 98-112 (stats) Magic – Knicks : 91-100 (stats)

: 91-100 (stats) Spurs – Wolves : 92-106 (stats)

: 92-106 (stats) Suns – Blazers : 116-109 (stats)

– Blazers : 116-109 (stats) Warriors – Mavericks : 133-143 (stats)

133-143 (stats) Lakers – Grizzlies : 116-110 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Alexandre Sarr : 14 points, 6 rebonds, 2 contres à 6/18 au shoot en 28 minutes.

Bilal Coulibaly : 19 points, 6 passes, 5 rebonds à 8/20 au shoot en 37 minutes.

Rudy Gobert : 10 points, 9 rebonds, 1 contre, 1 interception, 5/11 au tir en 35 minutes.

Victor Wembanyama : 20 points, 12 rebonds, 5 passes, 7 contres, 8/20 au tir en 33 minutes.

Sidy Cissoko : 6 points à 2/2 au shoot en 3 minutes

Le highlight de la nuit

LEBRON DUNK AND CHASEDOWN BLOCK 🤯

WHAT A SEQUENCE ‼️ pic.twitter.com/sW6txd2Ync

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2024

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

A retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir